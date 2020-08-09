Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу виявлено 1 199 нових випадків Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксовано 1 897 летальних випадків

Станом на ранок 9 серпня в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусу, це на 290 випадків менше, ніж учора (1 453).

Одужали – 317 (вчора 600), померли – 18 (вчора 27).

Загалом одужали 43 655 осіб, летальних випадків – 1 879.

У Києві виявлено хворих 120 осіб (вчора 200). Також 104 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 88) і 125 – на Львівщині (вчора 154), 193 – на Рівненщині (вчора 109).

Всього зафіксовано 80 949 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, одужали 43 972 людини.

Нагадаємо, в Україні станом на 8 серпня було лабораторно підтверджено 79 750 випадків Covid-19, з них за добу – 1489. Померли – 27 пацієнтів.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксовано у Києві, Львівській, Рівненській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях.