У Києві зафіксовано 120 нових випадків захворювання на Covid-19



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Найбільше хворих зафіксовано в Оболонському районі столиці

У 120 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. Дві людини померли. Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Іще в 120 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. Дві людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 147 киян. На сьогодні в столиці вже 9498 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 55 жінок віком від 19 до 69 років. Та 4 дівчинки від 4 до 10 років. 54 чоловіка віком від 21 до 82 років. І семеро хлопчиків від 9 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 5 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 24. У Дніпровському та Солом‘янському по – 17 випадків. Та в Голосіївському районі — 13 випадків, - зазначив мер. - Будьте свідомими і дотримуйтеся елементарних правил безпеки! Бережіть себе!», - наголосив Віталій Кличко.

Як повідомляв «Главком», станом на ранок 9 серпня в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусу, це на 290 випадків менше, ніж учора (1 453).