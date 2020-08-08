Американські вчені виявили незвичний симптом коронавірусу
Лікарі закликали колег звертати пильну увагу на інших пацієнтів, які скаржаться на постійну гикавку
Американські медики назвали черговий нетиповий симптом коронавірусу – постійну гикавку. Про це передає Укрінформ із посиланням на видання The Sun.
Постійна гикавка може бути одним із симптомів коронавірусу, заявили американські медики в журналі The American Journal of Emergency Medicine.
Учені в своїй статті посилаються на випадок 62-річного жителя Чикаго, який потрапив до лікарні в квітні через гикавку, яка безперервною чотири дні.
Обстеження показало, що чоловік страждав від діабету, гіпертонії та ішемічної хвороби серця. Також аналізи на Covid-19 дали позитивний результат, а рентген показав ураження легень. При цьому основних симптомів коронавірусу таких, як кашель, жар, закладеність носа, біль у горлі або грудях і задишка, у нього не було.
«Наскільки нам відомо, це перший звіт про стійку гикавку як скаргу в пацієнта з позитивним результатом на Covid-19 в літературі по екстрену медицину», – зазначають вчені.
Повідомляється, що американця лікували протималярійним препаратом гідроксихлорохін, який вважався популярними ліками від коронавірусу. Через три дні чоловіка виписали з лікарні в стабільному стані.
Лікарі закликали колег звертати пильну увагу на інших пацієнтів, які скаржаться на постійну гикавку.
Як повідомлялося, станом на ранок 8 серпня в Україні зафіксовано 1 489 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків більше, ніж учора (1 453).
Одужали – 600 (вчора 531), померли – 27 (вчора 33).
Загалом одужали 43 655 осіб, летальних випадків – 1 879.
У Києві виявлено хворих 200 осіб (вчора 186). Також 88 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 94) і 154 – на Львівщині (вчора 152), 109 – на Рівненщині (вчора 100).
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Всього79750
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Одужали43655
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Хворіють34216
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Померли1879
Нагадаємо, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок Covid-19, з них за добу – 1453. Померли – 33 пацієнти.
Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Найбільше нових випадків зафіксовано у Києві, Львіській, Рівненській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях.