Ефективність Covid-вакцин проти нових штамів значно знизилася – епідеміолог

Але це не причина не вакцинуватися, каже вчений

Тепер вакцинація діє менший ефект проти мутованих штамів коронавірусу

Щодо нових штамів коронавірусу, зокрема «Дельти», ефективність вакцин знизилася до 66%. Про це сказав епідеміолог Сергій Кравченко в ефірі телеканалу «Дом».

Він зазначив, що основна мета вакцинопрофілактики – застрахувати пацієнтів від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті.

«У цьому випадку вакцина зберігає свою специфічність, імуногенну ефективність, яка не дозволяє розвинутися важкому перебігу хвороби, госпіталізації або летальним наслідкам. Щодо нових штамів коронавірусу, зокрема «Дельти», який поширився з Індії, то вона дещо знизилася, до 66%. За штамів, які циркулювали минулого року, епідефективність становила до 94-95%», – пояснив епідеміолог.

Він також зауважив, що це не означає, що препарати неефективні. Це означає, що, наприклад, зі 100 вакцинованих пацієнтів 66 – не захворіють, а 34 – можуть захворіти.

«Люди хворітимуть в легкій формі і будуть застраховані від тяжкого перебігу хвороби та госпіталізації, смерті. Немає підстав вважати, що вакцини перестали бути ефективними. Вони продовжують рятувати життя», – акцентував Кравченко.

Нагадаємо, фармацевтична компанія MSD зі Сполучених Штатів провела успішні випробування таблеток від коронавірусу. Таблетки знижують ризик госпіталізації на 50%.

Також відомо, що міністерство охорони здоров'я Ізраїлю просуває нову систему аналізів на коронавірус – за зразком слини.