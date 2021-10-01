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    У США вчені випробували ліки від Covid-19 і заявили про успіх

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    Засіб може стати першим пероральним противірусним засобом для лікування Covid-19 - У США вчені випробували ліки від Covid-19 і заявили про успіх
    Засіб може стати першим пероральним противірусним засобом для лікування Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Таблетки від коронавірусу продемонстрували ефективність

    Фармацевтична компанія MSD зі Сполучених Штатів провела успішні випробування таблеток від коронавірусу. Таблетки знижують ризик госпіталізації на 50%. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

    «Компанія MSD, відома в США і Канаді як Merck, і компанія Ridgeback Biotherapeutics оголосили сьогодні про те, що Молнупіравір, досліджуваний пероральний противірусний препарат, значно знизив ризик госпіталізації або смерті в ході запланованого проміжного аналізу випробування третьої фази», – йдеться в повідомленні.

    На третьому етапі клінічних випробувань тільки 7,3% пацієнтів, які приймали ліки, потребували госпіталізації. Ніхто з них не помер. У групі плацебо частота госпіталізації була у два рази вище – 14,1%. Вісім людей загинули.

    Дослідження показали, що препарат ефективний проти всіх штамів Covid-19, включно з домінуючим наразі – «Дельтою».

    Всі учасники дослідження не були вакциновані і мали принаймні одне супутнє захворювання (ожиріння, діабет, серцево-судинні захворювання), що збільшувало їх шанси на розвиток більш важкої форми Covid-19, або вони були старше 60 років.

    Дослідження проводилося в 170 країнах світу.

    «За рекомендацією незалежного Комітету з моніторингу даних і за погодженням з Управлінням з контролю за продуктами і ліками США (FDA), набір учасників дослідження припиняється достроково у зв'язку з позитивними результатами», – йдеться в повідомленні.

    У компанії заявили, що планують якомога швидше подати заявку на отримання дозволу на екстрене використання в управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA). У разі схвалення, Молнупіравір може стати першим пероральним противірусним засобом для лікування Covid-19.

    Нагадаємо, охочим українцям пропонують долучитися до клінічних досліджень медичних засобів проти коронавірусу, які зараз проходять в усьому світі. Завдяки випробуванням науковці вивчають ефективність препаратів під час лікування пацієнтів із захворюванням.

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    Теги: США ліки коронавірус
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    У США вчені випробували ліки від Covid-19 і заявили про успіх