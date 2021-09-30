Учені дослідили, який ризик померти від Covid-19 мають курці

Погані новини для тих, хто курить: маєте більші шанси важкого перебігу хвороби

Британські вчені виявили вплив паління на ризик важкого перебігу та смерті від коронавірусу

Дослідники з Великобританії довели, що паління підвищує ризик важкого перебігу та смерті від Covid-19. Робота вчених опублікована в журналі Thorax.

Свідчення про вплив куріння пацієнта на перебіг коронавірусної інфекції залишаються суперечливими, відзначають у своїй статті фахівці з Брістольського і Оксфордського університетів, а більшість проведених досліджень були обсерваційними і не встановлювали причинної залежності.

Щоб оцінити її, дослідники поєднали аналіз даних спостережень із менделівською рандомізацією – методом, де для встановлення впливу фактора ризику на результат хвороби в якості змінних використовуються генетичні варіанти.

Вчені проаналізували дані про здоров'я понад 421 тисячі пацієнтів, які в 2006-2010 роках стали учасниками дослідження UK Biobank, і генотип яких був відомий. Більш ніж 13 тисяч людей зробили ПЛР-тест. Коронавірусну інфекцію виявили у 1649 осіб. 968 із них були госпіталізовані, 444 – померли.

При цьому лише чотири відсотки із загального числа учасників дослідження були курцями, з них завзятими були лише 29 відсотків. У цілому ризик госпіталізації у курців був на 80 відсотків вищим, ніж у здорових людей.

Менделівська рандомізація показала, що генетична схильність до паління була пов'язана з підвищенням ризику зараження коронавірусною інфекцією на 45 відсотків. Ризик госпіталізації при її наявності підвищувався на 60 відсотків, смерті – на 35.

Схильність до завзятого паління збільшувала ризик зараження в два рази, госпіталізації – в п'ять разів, а смерті – в десять.

Нагадаємо, агентство Bloomberg опублікувало індекс країн, які найуспішніше протистоять коронавірусу. У рейтингу представлено 53 держави, України у списку немає.

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