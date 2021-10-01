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    В Ізраїлі починають тестувати надшвидкий тест на коронавірус, що розпізнаватиме хворобу за слиною

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    Новітній тест дозволить визначити інфекцію протягом лічених секунд - В Ізраїлі починають тестувати надшвидкий тест на коронавірус, що розпізнаватиме хворобу за слиною
    Новітній тест дозволить визначити інфекцію протягом лічених секунд
    фото з відкритих джерел

    За словами розробників, процес тестування потребуватиме кількох секунд

    Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю просуває нову систему аналізів на коронавірус – за зразком слини. Про це повідомляє vesty.co.il.

    Під час випробувань нові тести будуть використовувати паралельно з традиційним PCR-тестуванням. Планується, що нові аналізи будуть спочатку використовуватися для дітей, а потім і для дорослих.

    Хоча поки невідомо, який саме тест використовуватимуть, раніше повідомлялося про розробку в ізраїльському технологічному інституті Техніон швидкої ідентифікації коронавірусу за зразком слини.

    Тест NaorCov19, про який ідеться, нібито, швидко виявляє коронавірус, використовуючи зразок слини пацієнта і короткий ізотермічний процес, який можна провести на місці перевірки, а не в спеціалізованій лабораторії.

    «Завдяки своїй простоті NaorCov19 підходить для експрес-тестування в кампусах і школах, на робочих місцях, в аеропортах і навіть на борту літаків. Надалі планується його застосування для домашнього тестування без участі медичного персоналу», – зазначалося в релізі.

    Медичний центр «Шиба» на своєму сайті також повідомив про випробування створеного ізраїльською компанією Newsight Imaging надшвидкого аналізу слини на Covid-19.

    «Новий, простий у використанні аналіз слини на коронавірус визначає менш ніж за секунду, інфіковані ви чи ні», – стверджується у повідомленні.

    Зазначимо, що ізраїльський МОЗ поки не уточнив, яким саме тестом планують користуватися у відомстві.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль починає використовувати ліки проти коронавірусу.

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    Теги: Ізраїль ліки коронавірус
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    В Ізраїлі починають тестувати надшвидкий тест на коронавірус, що розпізнаватиме хворобу за слиною