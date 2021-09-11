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    Скільки часу захищають вакцини від коронавірусу: що показало спостереження за тисячею пацієнтів?

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    Скільки часу захищають вакцини від коронавірусу: що показало спостереження за тисячею пацієнтів?
    Фото france24.com

    У мережі анонсували дослідження турецького лікаря-реаніматолога

    Турецький лікар-реаніматолог, професор Ісмаїл Джінель оприлюднив попередні результати дослідження, зробленого на основі спостереження за однією тисячею пацієнтів з Covid-19. Про це повідомив у Facebook журналіст Осман Пашаєв з посиланням на CNN Turk. Таку ж інформацію поширила і турецька служба BBC.

    За попередніми даними, двоє з тисячі госпіталізованих отримали обидві дози вакцини Pfizer BioNTech. Близько 40% пацієнтів, які потрапили до реанімації, отримали обидві дози китайської CoronaVac Sinovac, але майже всі щеплювалися не пізніше березня.

    «З цього турки роблять висновок, що інактивовані вакцини (основним компонентом китайської вакцини CoronaVac є інактивований SARS-CoV-2 антиген – «Главком») діють упродовж 4 місяців.

    мРНК вакцини (препарати на основі інформаційної РНК Pfizer і Moderna – вчать клітини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження – «Главком») імовірно захищають до одного року, але оскільки в Туреччині щеплювати ними стали лише навесні, то у лікарів поки немає даних, скільки часу захищає Pfizer», – ідеться у повідомленні.

    За попередніми висновками через 4 місяці після вакцинації китайською вакциною різниці між щепленими та нещепленими нема, у той же час мРНК вакцини дієві вже після першої дози.

    «Жодного пацієнта на апараті штучної вентиляції легень (ШВЛ) після Pfizer немає. При вакцинації препаратом Sinovac третя доза обов'язкова», – повідомив журналіст.

    До слова, уряд Данії ухвалив рішення з 10 вересня скасувати всі карантинні обмеження, запровадженні раніше через пандемію Covid-19. Таким чином Данія стане першою країною в ЄС, яка повернеться до докарантинного життя.

    Тим часом в Україні, незважаючи на черговий рекорд щеплених, у Львівській, Закарпатській та Волинській областях рівень ковід-госпіталізацій зашкалює.

    Нагадаємо, відомий ізраїльський лікар-анестезіолог та реаніматолог порадив Україні запровадити кримінальну відповідальність для антивакцинаторів.

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    Теги: вакцинація
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    Скільки часу захищають вакцини від коронавірусу: що показало спостереження за тисячею пацієнтів?