Експерти склали перелік продуктів, які допоможуть позбутися целюліту



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Саме ці продукти допоможуть зменшити прояви целюліту

Целюліт буває навіть у струнких дівчач, бо причиною є порушення кровообігу і затримка рідини в організмі

На «Інтері» вийшов спецвипуск «Корисної програми», присвячений ТОП-3 продуктам проти целюліту. У боротьбі з ним багато жінок зазнають поразки - ні масаж, ні салонні процедури часто не приносять переконливих результатів. А вся справа в тому, що перемогти «апельсинову корочку» здатні тільки спорт і правильне харчування. Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розповіли, які продукти вживати і як правильно харчуватися, щоб зменшити прояви целюліту або назавжди позбутися від цієї «неприємності».

Целюліт буває навіть у дуже струнких дівчат, тому що корінь проблеми не в зайвій вазі, а в порушенні кровообігу і затримці рідини в організмі. Які ж продукти сприяють спалюванню жиру, виведенню надлишків рідини і допомагають позбутися целюліту?

Банан

«Банан - це «перша допомога» у війні з целюлітом, - каже дієтолог Анна Білокоз. - Секрет його ефективності - у високому вмісті калію, який виводить зайву воду з тканин, роблячи шкіру більш підтягнутою. Також в м'якоті плодів містяться крохмаль, клітковина, пектини, білки, необхідні для організму людини магній, фосфор, кальцій, залізо, натрій, мідь, цинк, а також вітаміни групи В, Е, С і РР. Всього один-два банани в день піднімуть рівень гемоглобіну в крові, допоможуть заспокоїти нервову систему і забезпечать відмінний настрій, оскільки вони містять триптофан - амінокислоту, яка в організмі людини перетворюється в гормон радості серотонін».

Авокадо

Ще один продукт, який не тільки сприяє спалюванню жиру, а й робить шкіру більш пружною, - це авокадо. Олеїнова кислота, що міститься в ньому, регулює апетит, глютатіон допомагає печінці очищати організм від токсинів, а ненасичені жирні кислоти в його складі роблять шкіру еластичною. «Авокадо - продукт досить калорійний, але в помірній кількості він не завдасть шкоди фігурі, а навпаки - принесе користь, - говорить експерт по здоровому харчуванню Алексія Май. - Вживання плодів авокадо корисно для серця, судин і зору. Вони - ефективний антиоксидант, який захищає наші клітини від старіння. Плоди також містять жири, які прискорюють обмін речовин і дають тривале почуття ситості. Крім того, фітостероли підвищують сексуальну активність, а вітаміни Е і фолієва кислота добре впливають на репродуктивну систему. Авокадо варто постійно включати в свій раціон».

Капуста

Також одним з найкорисніших продуктів є капуста. Білокачанна і брюссельська особливо насичені антиоксидантами, що сприяє спалюванню жирів, тому вони необхідні тим, хто бажає отримати пружні і гладкі стегна.

«У капусті містяться майже всі відомі вітаміни, а також - фітонциди, ферменти, мінеральні речовини: кальцій, калій і навіть залізо, - розповідає лікар-гастроентеролог Ганна Комарова. - Вона багата вітамінами Р, К, U, Е, С, В. Також в ній містяться сірка, калій, магній, кальцій, фосфор, мідь і інші мікроелементи. Регулярне вживання капусти сприяє схудненню завдяки наявності в ній картронової кислоти, а клітковина благотворно впливає на травну систему, стимулює метаболізм, м'яко очищає організм, виводить шлаки, токсини і холестерин. Крім того, капуста низькокалорійна: в 100 г овоча - всього 28 калорій, це прекрасний продукт для людей, які хочуть підтримати свою форму. Добова норма вживання капусти - 200 грамів в день».

На що варто звертати увагу при виборі цих продуктів? І які оригінальні та корисні страви можна приготувати з банана, авокадо і капусти?

Більше інформації про продукти, які допоможуть позбутися від целюліту, - у випуску ток-шоу «Корисна програма»:

Також на цьому тижні глядачі «Інтера» побачать і інші тематичні випуски «Корисної програми».

У п'ятницю, 12 червня, о 10:00 в ефір «Інтера» вийде спецвипуск «Корисної програми», присвячений рейтингу популярних страв для святкового столу.

Новий рік, день народження або весілля ... Важко уявити українське застілля без улюблених страв: червоної ікри, солінь і холодцю. Вони присутні буквально на кожному святковому столі. Як відрізнити якісну ікру від підробки? Які соління краще - фабричні або домашні? Чи можна їсти холодець і не товстіти? Смачні рецепти та професійні поради - в спеціальному випуску «Корисної програми» на телеканалі «Інтер». Зоряні експерти ток-шоу - телеведуча Анастасія Даугуле, народна артистка України Ольга Сумська та заслужена артистка Ярослава Руденко.

А в суботу, 13 червня, о 10:00 на «Інтері» - ТОП-3 найбільш поживної і смачної риби.

Практично в будь-якій дієті або здоровому раціоні харчування присутня риба, але яку вибрати і чим вона буде корисна для організму? Що краще - кілька, оселедець або скумбрія? Як правильно чистити рибу, з чим подавати і скільки їсти? І на що звернути увагу, щоб вибрати тільки якісний продукт? Відповіді шукайте в спецвипуску «Корисної програми», гостями якого стали телеведучий Андрій Доманський, шоумен Андрій Джеджула і актриса Анна Лев.