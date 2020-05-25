Експерти назвали найкорисніші продукти для краси волосся і нігтів



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Волосся і нігті складаються з кератину, в них відбуваються схожі процеси, тому поліпшити їх стан допоможуть одні і ті ж продукти

У вівторок, 26 травня, о 10:00 на «Інтері» в «Корисній програмі» ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розкажуть, що потрібно їсти, щоб надовго зберегти здоров'я і красу волосся і нігтів.

Стан нашого волосся і нігтів є зовнішньою ознакою здоров'я організму. Якщо нігті ламаються, а волосся випадає - це свідчить про нестачу поживних речовин. На думку експертів, впоратися з проблемами допоможуть гриби, йогурт і тунець. Ці продукти є антиоксидантами, містять мінерали і необхідні вітаміни.

«Волосся і нігті складаються з кератину, в них відбуваються схожі процеси, тому поліпшити їх стан допоможуть одні і ті ж продукти, - розповідає Олександр Лук'яненко. - Гриби, наприклад, містять пантотенову кислоту, діючу як антистрес, а рибофлавін, яким особливо багаті білі гриби, відповідає за здорову шкіру, нігті і волосся. Великий вміст білка, заліза, калію і кальцію в йогурті покращує травлення, зміцнює нігті, а також захищає кістки від ламкості. А тунець, як і всі сорти жирних риб, має високий вміст вітаміну D, що поліпшує стан волосся і нігтів, і є джерелом кислот омега-3 і омега-6, які регулюють рівень холестерину».

Який зі згаданих продуктів є лідером по корисності для краси і здоров'я? Які речовини здатні зробити волосся шовковистим, а нігті - міцними і блискучими? На що звертати увагу, щоб вибирати тільки якісні продукти? Як уберегтися від отруєння грибами? Як краще вживати йогурт, щоб отримати максимум користі? І які незвичайні страви можна приготувати з тунця, глядачі дізнаються в спеціальному випуску ток-шоу «Корисна програма» на телеканалі «Інтер» завтра, 26 травня, о 10:00. Зоряні експерти ток-шоу - народна артистка України Ольга Сумська, солістка Національної опери України Олена Гончарук і прима-балерина Христина Шишпор.

Також на цьому тижні глядачі «Інтера» побачать і інші тематичні випуски «Корисної програми».

У середу, 27 травня, о 10:00 на «Інтері» - рейтинг популярних сирів.

Сир давно завоював популярність по всьому світу. Складно підрахувати кількість існуючих сортів. М'який і вершковий, твердий і напівтвердий, розсольний і з цвіллю ... Який сир вибрати, щоб він був не тільки смачним, але і корисним? Як відрізнити сир від сирного продукту? Чим голландський сир відрізняється від пармезану? Який сир підійде тим, хто боїться набрати зайві кілограми? Відповіді - у випуску «Корисної програми», зоряними експертами якого стали телеведучі Андрій Данилевич, Марія Виноградова і Єва Бажен.

У четвер, 28 травня, о 10:00 на «Інтері» - ТОП-3 продуктів для міцних кісток.

Зміцнити кістки допоможе правильне харчування. Дуже важливо, щоб в раціоні були присутні кальцій і вітамін D. Саме брак цих речовин є причиною розвитку остеопорозу. Хочете зміцнити кісткову тканину? Їжте кальмари, сою і сир. Який з цих продуктів займе перший рядок рейтингу «Корисної програми»? В якому вигляді краще вживати ці продукти, щоб отримати від них максимальну користь? Про це глядачі дізнаються в спецвипуску «Корисної програми» на телеканалі «Інтер». Зоряні експерти - телеведуча Світлана Леонтьєва, співаки Лері Вінн та Олег Кензов.

У п'ятницю, 29 травня, о 10:00 в ефір «Інтера» вийде спецвипуск «Корисної програми», присвячений рейтингу кращих продуктів проти набряків.

Набряки властиві багатьом, особливо влітку. Основні причини - порушення водного балансу і недолік калію в організмі. Але є продукти, які допомагають позбутися від подібних неприємностей. Вивести зайву рідину з організму допоможуть баклажани, редис і огірок. Який з цих продуктів - найкорисніший? Як правильно їх вживати, щоб зменшити набряклість? За що Петро I полюбив редис? У чому криється секрет краси Клеопатри? Відповіді - у спецвипуску «Корисної програми», гостями якого стали телеведуча Світлана Вольнова, співачки Натаніка і Анна Добриднєва.

А в суботу, 30 травня, о 10:00 на «Інтері» - рейтинг найпопулярніших напівфабрикатів.

Втомилися постійно стояти біля плити? Вихід є - напівфабрикати. Хрусткі нагетси, соковиті пельмені і смачні вареники ... Кілька хвилин - і повноцінний обід готовий. Але як вибрати якісні напівфабрикати? З чого вони складаються і чи зберіглося в них щось корисне для організму? Як їх правильно вибирати і зберігати? І які напівфабрикати вважаються дієтичними? Смачні рецепти та професійні поради - в спеціальному випуску «Корисної програми» на телеканалі «Інтер». Зоряні експерти ток-шоу - співачка Марина Одольська, заслужені артистки України Ярослава Руденко і Оксана Пекун.