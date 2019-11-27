Експерти розповіли, чому потрібно включити сало в щоденне меню



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На відміну від звичайного рослинного масла, на сковороді сало не утворює канцерогенів. Саме тому при смаженні краще використовувати смалець, а не соняшникову олію

Сало зміцнює імунітет, а також захищає від інфаркту та інсульту

На телеканалі «Інтер» вийшов випуск «Корисної програми», присвячений салу. Цей універсальний продукт давно став українським національним надбанням. Його запікають, коптять, солять, смажать, додають в різні страви і роблять святкові закуски. При цьому фахівці запевняють: сало в раціоні не тільки смачно, але і корисно. У студії ток-шоу ведучий Олександр Лук'яненко і експерти програми з'ясували, як правильно вибирати сало і в чому його користь для нашого здоров'я.

«Страви з сала дуже корисні, якщо їм не зловживати. Сало містить біологічно активні речовини, жиророзчинні вітаміни і антиоксиданти. Допустима щоденна доза - 40-50 грамів в першій половині дня», - розповідає лікар-гастроентеролог Галина Несговорова.

За словами експерта, існує як мінімум 5 причин додавати сало в свій раціон.

1. Заповнює нестачу вітамінів

Сало - багате джерело вітамінів А, D, Е і каротину. Тому допомагає заповнювати вітамінні резерви організму, які до зими зменшуються.

2. Захищає від інфаркту та інсульту

Лецитин, що входить до складу свинячого сала, позитивно впливає на серцево-судинну систему: зменшує кількість шкідливого холестерину в судинах і стимулює вироблення крові. Сало містить рідкісну арахідонову кислоту, яка покращує роботу головного мозку, серця, нирок і запобігає виникненню холестеринових бляшок.

3. Зміцнює імунітет

Сало насичує організм цінними жирними кислотами, які беруть участь в обміні холестерину і виводять токсини з організму. Це робить організм більш стійким до вірусів.

4. Зігріває в мороз

У холодну пору року організм вимагає більше жирної їжі, тому взимку перед виходом з дому варто ситно поїсти. Їжа дає організму енергію, велика частина якої йде на обігрів. Сало - дуже калорійний продукт, який якраз вгамує цей голод. На 1 г жиру припадає 9 ккал енергії, завдяки чому сало прекрасно зігріває в мороз.

5. Корисно при смаженні

На відміну від звичайного рослинного масла, на сковороді сало не утворює канцерогенів. Саме тому при смаженні краще використовувати смалець, а не соняшникову олію. Також треба знати, що сало - унікальний продукт. Коли ми з'їдаємо трохи сала, то поліненасичені жирні кислоти, які містяться в ньому, заважають всмоктуванню і сприяють виведенню шкідливого холестерину, що потрапляє в наш організм з трансжирами, маргарином, неякісним вершковим маслом, продуктами промислового виробництва.

Якщо ви вирішили побалувати себе і близьких смачною стравою з сала, важливо звертати увагу на його якість. «При виборі сала в першу чергу дивіться на його колір, - стверджує технолог Євген Андрієнко. - Він повинен бути білим з ніжно-рожевим відтінком. Продукт сірого або жовтого кольору говорить про те, що сало старе і несвіже. У смачного і якісного сала - м'яка шкурка, чисто вискоблено, без щетини. Крім того, свіже сало легко протикається навіть сірником. І пам'ятайте: оптимальна товщина сала - 3-5 сантиметрів».

Як приготувати сало в домашніх умовах, знає зоряний експерт «Корисної програми» Наталя Фаліон. «Я людина сільська, тому сало завжди присутнє в моєму раціоні, - зізнається солістка і керівник групи «Лісапетний батальйон». - Звичайно, зараз сама не вирощую свиней, але знаю, у кого його купувати. У нашому селі сало - справжній делікатес. Для приготування «генеральського» сала вибираємо найсвіжіше і якісне, з м'ясними прожилками і м'якою шкіркою. Натираємо сіллю і чорним перцем, а потім загортаємо в марлю і підвішуємо. Через тиждень при температурі 30 градусів сало буде готово. Їжте із задоволенням!»