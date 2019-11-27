Дієтолог розповіла, як діагностувати ожиріння



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В Україні від зайвої ваги страждає кожен четвертий

Для того, щоб діагностувати ожиріння, треба взяти сантиметрову стрічку і поміряти обхват талії, - лікар-дієтолог

Епідемія ожиріння захоплює світ. Прогнози вчених невтішні - до 2025 року п'ята частина населення Землі може мати надмірну вагу.

В Україні вже сьогодні кожен четвертий має ожиріння. Зрозуміти, що у вас вже запущений процес ожиріння можна елементарно.

«Взяти сантиметрову стрічку і поміряти обхват талії. У дівчат талія не повинна бути не більше, ніж 82 сантиметри, а у чоловіків не більше 92 сантиметрів», - каже лікар-дієтолог Наталія Самойленко.

І якщо сантиметрів забагато треба діяти, адже ожиріння - це не лише про зовнішність. Зайва вага зазвичай супроводжується гіпертонією, цукровим діабетом, задухою та ще й скороченням тривалості життя. Люди з надмірною вагою живуть в середньому на вісім років менше.

«Перший крок - це крок психологічний, потрібно зрозуміти що потрібно щось змінювати і що людина сама несе відповідальність за ці зміни, крок номер два - піти в лабораторію подивитися рівень глюкози в крові, рівень холестерину, рівень інсуліну, подивитися ниркові і печінкові проби. Ну і треті - це модифікувати спосіб життя», - зазначає лікар.

А це збалансоване харчування кілька разів на день, сон, відпочинок та помірні фізичні навантаження. Голодування і надмірні виснаження у спортзалі не допоможуть позбутися зайвих кілограмів.

«Деякі думають, що чим менше я їм, тим більше я схудну. Насправді ні. Мало це не означає добре», - пояснює Самойленко.

Нагадаємо, раніше ексвиконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що слід робити для схуднення та як в цьому може допомогти лікар.