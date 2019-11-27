В Україні перевидали книгу «Як добре й здорово варити» (презентація)



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Книга була бестселером й виходила друком у Коломиї з 1931 по 1938 рр. під редагуванням часопису «Жіноча доля»

27 листопада в пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить презентація унікального перевидання книги «Як добре й здорово варити».

Запрошена гостя: Лариса Латипова, авторка проекту перевидання книги.

У міжвоєнний період ХХ ст. ця книга була бестселером й виходила друком у Коломиї з 1931 по 1938 рр. під редагуванням часопису «Жіноча доля», головною редакторкою якого була Олена Кисілевська.

Унікальність книги у тому, що читачки «Жіночої долі» надсилали рецепти з різних куточків України. Тут переписи від відомих особистостей – Ольги Кобилянської, Ольги Дучимінської, Адольфіни Макогон (мами Ірини Вільде), Юлії Маркевич (мами Дарії Цвєк), а також рецепти, надіслані українками з Америки, Канади, Чехії.