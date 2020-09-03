У Британії – найбільша з червня кількість випадків коронавірусу за добу
Протягом останніх 24 годин в країні зафіксовано 1 735 нових випадків хвороби Covid-19
Протягом останньої доби у Великій Британії зафіксували 1 735 нових випадків коронавірусу. Це найбільша добова кількість хворих з 4 червня.
Про це повідомляє BBC.
Дані уряду Великої Британії показують, що протягом останніх 24 годин в країні зафіксовано 1 735 нових випадків хвороби Covid-19 - у порівнянні з 1 508 днем раніше.
Ця кількість нових випадків є найвищою з 4 червня.
Протягом останньої доби у Британії було зафіксовано 13 смертей внаслідок пандемії.
Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.
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Всього128228
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Хворіють65842
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Одужали59676
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Померли2710
Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт. Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.
До слова, Кабінет міністрів виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату «Ремдесивір» для лікування хворих з тяжкою стадією Covid-19.