У Британії – найбільша з червня кількість випадків коронавірусу за добу



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Протягом останньої доби у Британії було зафіксовано 13 смертей внаслідок пандемії

Протягом останніх 24 годин в країні зафіксовано 1 735 нових випадків хвороби Covid-19

Протягом останньої доби у Великій Британії зафіксували 1 735 нових випадків коронавірусу. Це найбільша добова кількість хворих з 4 червня.

Про це повідомляє BBC.

Дані уряду Великої Британії показують, що протягом останніх 24 годин в країні зафіксовано 1 735 нових випадків хвороби Covid-19 - у порівнянні з 1 508 днем раніше.

Ця кількість нових випадків є найвищою з 4 червня.

Протягом останньої доби у Британії було зафіксовано 13 смертей внаслідок пандемії.

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.

Коронавірус в Україні

Всього 128228

Хворіють 65842

Одужали 59676

Померли 2710

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Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт. Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

До слова, Кабінет міністрів виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату «Ремдесивір» для лікування хворих з тяжкою стадією Covid-19.