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    У світі

    У Британії – найбільша з червня кількість випадків коронавірусу за добу

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    Протягом останньої доби у Британії було зафіксовано 13 смертей внаслідок пандемії - У Британії – найбільша з червня кількість випадків коронавірусу за добу
    Протягом останньої доби у Британії було зафіксовано 13 смертей внаслідок пандемії

    Протягом останніх 24 годин в країні зафіксовано 1 735 нових випадків хвороби Covid-19

    Протягом останньої доби у Великій Британії зафіксували 1 735 нових випадків коронавірусу. Це найбільша добова кількість хворих з 4 червня.

    Про це повідомляє BBC.

    Дані уряду Великої Британії показують, що протягом останніх 24 годин в країні зафіксовано 1 735 нових випадків хвороби Covid-19 - у порівнянні з 1 508 днем раніше.

    Ця кількість нових випадків є найвищою з 4 червня.

    Протягом останньої доби у Британії було зафіксовано 13 смертей внаслідок пандемії.

    Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      128228
    • Хворіють
      65842
    • Одужали
      59676
    • Померли
      2710

    Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт.  Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

    До слова, Кабінет міністрів виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату «Ремдесивір» для лікування хворих з тяжкою стадією Covid-19.

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