  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Минулої доби в Україні померли 54 хворих на коронавірус

    • Розсилка
    Другий день поспіль в Україні фіксують антирекорд за кількістю летальних випадків за добу - Минулої доби в Україні померли 54 хворих на коронавірус
    Другий день поспіль в Україні фіксують антирекорд за кількістю летальних випадків за добу

    Covid-19 підтвердили ще у 2430 людей в Україні

    В Україні за минулу добу зафіксовано 2 430 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам. Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт. 

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

    Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      125798
    • Хворіють
      64325
    • Одужали
      58817
    • Померли
      2656

    Загалом в Україні від початку пандемії підтвердили 128 228 випадків Covid-19. Разом з тим, одужали 58 817 людей і 2 710 померли.

    Отже, складна епідеміологічна ситуація зберігається в Харківській області (+301 нових хворих), Києві (+280), Тернопільській області (+242), Львівській області (+208), Івано-Франківській області (+163), Одеській області (+116), Чернівецькій області (+137).

    Нагадаємо, днем раніше було виявлено 2495 нових хворих на коронавірус.

    Як відомо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

     Читайте також: «Повторні випадки зараження вже не поодинокі». Інтерв’ю з лікаркою, яка хворіє на Covid-19 вдруге


    РНБО коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ