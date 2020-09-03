Минулої доби в Україні померли 54 хворих на коронавірус



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Другий день поспіль в Україні фіксують антирекорд за кількістю летальних випадків за добу

Covid-19 підтвердили ще у 2430 людей в Україні

В Україні за минулу добу зафіксовано 2 430 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам. Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

Коронавірус в Україні

Всього 125798

Хворіють 64325

Одужали 58817

Померли 2656

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Загалом в Україні від початку пандемії підтвердили 128 228 випадків Covid-19. Разом з тим, одужали 58 817 людей і 2 710 померли.

Отже, складна епідеміологічна ситуація зберігається в Харківській області (+301 нових хворих), Києві (+280), Тернопільській області (+242), Львівській області (+208), Івано-Франківській області (+163), Одеській області (+116), Чернівецькій області (+137).

Нагадаємо, днем раніше було виявлено 2495 нових хворих на коронавірус.

Як відомо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.



