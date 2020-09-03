На Тернопільщині через Covid-19 у директорки на карантин закрили школу
Навчання буде проводитися дистанційно
У селі Кошелівка Тернопільської області на Covid-19 захворіла директорка школи.
Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на голову Заліщицької райдержадміністрації Володимира Шипітка.
Зазначається, що школу наразі закрили на карантин. Навчання буде проводитися дистанційно.
Також у селі на карантин закрили дитячий садок.
До слова, на Запоріжжі в одній зі шкіл Енергодару на карантин пішов весь клас через підтвердження коронавірусу в одного учня.
Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.
Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт. Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.
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До слова, Кабінет міністрів виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату «Ремдесивір» для лікування хворих з тяжкою стадією Covid-19.