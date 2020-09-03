На Тернопільщині через Covid-19 у директорки на карантин закрили школу



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Школа пішла на карантин у селі Кошелівка

Навчання буде проводитися дистанційно

У селі Кошелівка Тернопільської області на Covid-19 захворіла директорка школи.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на голову Заліщицької райдержадміністрації Володимира Шипітка.

Зазначається, що школу наразі закрили на карантин. Навчання буде проводитися дистанційно.

Також у селі на карантин закрили дитячий садок.

До слова, на Запоріжжі в одній зі шкіл Енергодару на карантин пішов весь клас через підтвердження коронавірусу в одного учня.

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.

Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт. Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

Коронавірус в Україні

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Померли 2710

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До слова, Кабінет міністрів виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату «Ремдесивір» для лікування хворих з тяжкою стадією Covid-19.