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    Наука та освіта

    На Тернопільщині через Covid-19 у директорки на карантин закрили школу

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    Школа пішла на карантин у&nbsp;селі Кошелівка&nbsp; - На Тернопільщині через Covid-19 у директорки на карантин закрили школу
    Школа пішла на карантин у селі Кошелівка 

    Навчання буде проводитися дистанційно

    У селі Кошелівка Тернопільської області на Covid-19 захворіла директорка школи.

    Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на голову Заліщицької райдержадміністрації Володимира Шипітка.

    Зазначається, що школу наразі закрили на карантин. Навчання буде проводитися дистанційно.

    Також у селі на карантин закрили дитячий садок.

    До слова, на Запоріжжі в одній зі шкіл Енергодару на карантин пішов весь клас через підтвердження коронавірусу в одного учня.

    Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.

    Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт.  Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      128228
    • Хворіють
      65842
    • Одужали
      59676
    • Померли
      2710

    До слова, Кабінет міністрів виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату «Ремдесивір» для лікування хворих з тяжкою стадією Covid-19.

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