В Україні за добу померла найбільша кількість пацієнтів із Covid-19
51 пацієнт помер від коронавірусу протягом доби
В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у рекордної кількості людей — 2 495. Також відомо, що 1 015 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень. Зазначимо, що днем раніше повідомлялося про 48 смертей від ускладнень, викликаних Covid-19.
Найбільше нових випадків виявили у Києві (332) та Харківській області (302). Також понад 100 випадків у Львівській (204), Одеській (203), Тернопільській (201), Івано-Франківській (174), Рівненській (127) та Хмельницькій (111) областях.
Зазначимо, що днем раніше було виявлено 2088 нових хворих на коронавірус.
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Всього125798
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Хворіють64325
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Одужали58817
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Померли2656
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.
До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.