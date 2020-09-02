В Україні за добу померла найбільша кількість пацієнтів із Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Захворюваність на коронавірус в Україні тримається на високому рівні

51 пацієнт помер від коронавірусу протягом доби

В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у рекордної кількості людей — 2 495. Також відомо, що 1 015 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень. Зазначимо, що днем раніше повідомлялося про 48 смертей від ускладнень, викликаних Covid-19.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (332) та Харківській області (302). Також понад 100 випадків у Львівській (204), Одеській (203), Тернопільській (201), Івано-Франківській (174), Рівненській (127) та Хмельницькій (111) областях.

Зазначимо, що днем раніше було виявлено 2088 нових хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 125798

Хворіють 64325

Одужали 58817

Померли 2656

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.