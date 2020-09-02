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    В Україні за добу померла найбільша кількість пацієнтів із Covid-19

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    <span>Захворюваність на коронавірус в&nbsp;Україні тримається на&nbsp;високому рівні</span> - В Україні за добу померла найбільша кількість пацієнтів із Covid-19
    Захворюваність на коронавірус в Україні тримається на високому рівні

    51 пацієнт помер від коронавірусу протягом доби

    В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у рекордної кількості людей — 2 495. Також відомо, що 1 015 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень. Зазначимо, що днем раніше повідомлялося про 48 смертей від ускладнень, викликаних Covid-19.

    Найбільше нових випадків виявили у Києві (332) та Харківській області (302). Також понад 100 випадків у Львівській (204), Одеській (203), Тернопільській (201), Івано-Франківській (174), Рівненській (127) та Хмельницькій (111) областях.

    Зазначимо, що днем раніше було виявлено 2088 нових хворих на коронавірус. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      125798
    • Хворіють
      64325
    • Одужали
      58817
    • Померли
      2656

    Нагадаємо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

    міністр медицина смерть хвороби коронавірус
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