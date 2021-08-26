Глава МОЗ назвав тарифи на трансплантацію органів

Влітку в Україні значно підвищили тарифи на пересадку нирки, печінки та кісткового мозку

МОЗ: у нас конкурентні ціни на пересадку органів, однак дешевші, ніж в сусідній Білорусі

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оприлюднив тарифи на трансплантацію органів. В інтерв'ю «Укрінформу» Ляшко запевнив, що МОЗ працює над виконанням указу президента України, який гарантує підвищення зарплат медикам.

«Наразі працюємо над тим, щоб виконати указ президента України, який гарантує в цілому по країні зарплати: 13 500 грн – для середніх медичних працівників та 20 000 грн – для лікарів. Вони будуть пропорційно збільшені залежно від кваліфікації», - повідомив міністр.

«Якщо вести мову про лікарів-трансплантологів, то вже влітку ми значно підвищили тарифи на пересадку нирки, печінки та кісткового мозку – для того, щоби керівники закладів могли оплачувати конкурентну роботу команді, яка здійснює операції. Підіймаючи заробітну плату, зараз шукаємо юридичні механізми – як забезпечити коефіцієнт за складність проведення оперативних втручань», – пояснив міністр.

Відповідаючи на запитання про тарифи на трансплантацію, Ляшко запевнив, що «це не секрет, зараз усе розповім».

Отже, сказав міністр, «трансплантація печінки від живого донора – 1 579 165 грн (у 2020 році – 971 169 грн); трансплантація печінки від померлого донора – 1 428 734 грн (у 2020 – 929 125 грн); трансплантація нирки від померлого донора – 801 071 грн (торік – 397 884 грн); трансплантація нирки від живого донора – 788 314 грн (торік – 357 359 грн); трансплантація кісткового мозку (ТКМ) від неродинного донора – 2 484 470 грн (2020 – 1 360 141, 36 грн); ТКМ від родинного донора – 1 874 969,08 грн (2020 – 1 360 141,36 грн)».

Щодо зміни тарифів на пересадку серця, уточнив очільник МОЗ, «тут центри самі розробляють розрахунки, аналізуючи досвід виконаних операцій, тарифи будуть підвищуватися. У нас конкурентні ціни, однак дешевші, ніж в сусідній Білорусі. Не кажу вже про країни Європи, де першість у черзі надається своїм громадянам».

Окрім того, зазначив Ляшко, тарифи в Україні дозволяють розвивати і саму медичну сферу – трансплантацію, оскільки в них включені, як було сказано, зарплата медпрацівників, оновлення обладнання, можливість лабораторного супроводу».

До слова, київські лікарі врятували життя маленькій француженці.