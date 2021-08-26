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    Наступні три місяці стануть критичним періодом&nbsp; - ВООЗ закликає cвіт готуватися до нової пандемії
    Наступні три місяці стануть критичним періодом 
    Фото: Reuters

    Незважаючи на те, що ситуація стабілізувалася, захворюваність і смертність від коронавірусу залишаються на дуже високому рівні

    Світовій спільноті слід підготуватися до нової пандемії в найближчі три місяці. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус.

    «Наступні три місяці стануть критичним періодом для забезпечення готовності до майбутньої пандемії і організації заходів реагування на неї», – сказав Гебреєсус на брифінгу в Женеві, трансляція якого велася у Twitter.

    Він наголосив, що ситуація в світі стабілізувалася, проте захворюваність і смертність залишаються все ще на дуже високому рівні.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні виявили понад півтори тисячі нових хворих на коронавірус.

    До слова, напередодні Німеччина оголосила про початок четвертої хвилі епідемії.

    Також, у США закривають школи через нові спалахи Covid-19.

    Тим часом очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну і які привілеї можна чекати для вакцинованих українців.

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    Теги: здоров'я медицина хвороби щеплення ВООЗ коронавірус
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    ВООЗ закликає cвіт готуватися до нової пандемії