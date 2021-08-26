Напад на Порошенка. Лікарі діагностували у політика опіки обох очей (документ)

Ймовірно, у зеленці могли також бути сторонні домішки

Після нападу на Петра Порошенка у п’ятого президента діагностовані опіки очей. Про це свідчить довідка фахівця з Олександрівської лікарні, який надавав Порошенку медичну допомогу.

Ймовірно, у зеленці могли також бути сторонні домішки. У документі, який опинився в розпорядженні «Главкому», зокрема, йдеться про те, що у Порошенка зафіксований хімічний опік кон’юктиви склери та рогівки 1-2 ступеню обох очей, множинні сторонні тіла рогівки лівого ока.

Під час огляду сторонні тіла з рогівки видалили, а також призначили відповідне лікування.

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Сьогодні також адвокат Головань заявив, що чоловіка, який облив Порошенка зеленкою, відпустили.

Нагадаємо, Вашингтон послав сигнал Банковій через напад на Порошенка.

Як відомо, напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня у самому центрі столиці, де Порошенко брав участь у багатотисячному Марші Патріотів. П’ятий президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля у цей час покладав квіти до Меморіалу героїв Небесної сотні. Окрім Порошенка дісталося і кільком ветеранам-учасникам маршу.

У «Європейській солідарності» відповідальність за напад «тітушки» покладають на Офіс Зеленського. Пізніше було оприлюднене відео, з якого видно, як поліція швидко відвела затриманого учасниками маршу нападника в бік вулиці Банкової і сховала за кордоном силовиків.

Згодом, Петро Порошенко виступив перед прихильниками на Співочому полі. Він подякував патріотам за потужний Марш захисників України і, зокрема, звернувся до Володимира Зеленського.

Того ж дня поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка.

Наступного дня після інциденту посольство США засудило напад на Петра Порошенка.Там зазначили, що фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії.