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    В Україні вже виявили 520 випадків штаму «Дельта»

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    В Україні кількість випадків штаму &laquo;Дельта&raquo; значно зросла протягом серпня&nbsp; - В Україні вже виявили 520 випадків штаму «Дельта»
    В Україні кількість випадків штаму «Дельта» значно зросла протягом серпня 
    Фото: Укрінформ

    МОЗ заявив про готовність до нової хвилі коронавірусу

    В Україні зростає кількість випадків інфікування штамом коронавірусу «Дельта », однак у МОЗ запевняють, що система охорони здоров’я готова реагувати на виклик нової хвилі Covid-19. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає МОЗ.

    Ще 5 серпня в Україні зафіксували 147 випадків штаму «Дельта», а вже 20 серпня ця цифра збільшилась до 520.

    «Зараз система охорони здоров’я готова реагувати на виклик нової хвилі Covid-19, спричиненої штамом «Дельта». Але пам’ятайте, що звичайні профілактичні заходи (носіння масок, миття рук, використання антисептиків, дотримання фізичної дистанції) зможуть захистити вас і ваших рідних від інфікування Covid-19, а вакцинація убезпечить від важкого перебігу хвороби, госпіталізації чи смерті від Covid-19», – сказав головний санітарний лікар.

    Зараз в Україні визначили й підготували 256 лікарень, що надають спеціалізовану допомогу хворим на коронавірус. Також по всій країні сформований запас тестів на понад два мільйони досліджень та 2,3 мільйони експрес-тестів на визначення антигену.

    Ідеться про майже 39 тисяч ліжко-місць, із них 96 % забезпечені киснем. Крім того, в областях закупили й отримали 14 790 кисневих концентраторів, 161 комп’ютерний томограф і 148 рентген-апаратів.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні виявили понад півтори тисячі нових хворих на коронавірус.

    Раніше очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну і які привілеї можна чекати для вакцинованих українців.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина українці хвороби щеплення вакцинація вірус коронавірус
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    В Україні вже виявили 520 випадків штаму «Дельта»