Головний санлікар розповів, чи дійде в Україну мавпяча віспа

Кузін: «Захворювання доволі рідко протікає у важкій формі, тому швидкість передачі його є мінімальною»

В Україні, швидше за все, будуть зареєстровані випадки мавпячої віспи, але спалаху епідемії не буде. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю «Суспільному», наразі у світі зареєстровано вже понад 170 випадків мавпячої віспи. Санітарний лікар пояснив, що для того, аби інфікуватися, потрібно мати тісний контакт з інфікованим, і хвороба передається не так швидко, як коронавірус.

«Не достатньо поспілкуватися з людиною поруч, потиснути їй руку, треба мати доволі тривалий близький контакт, як з виділенням цієї людини, або з, наприклад, кров‘ю, або з якимось біологічним матеріалами. Такий тип контакту буває переважно в побуті. Тому швидкість передачі цієї інфекції не є така велика, як при ковіді», – додав Кузін.

Він наголосив, що наразі є чіткі інструкції для лікарів епідеміологів, як в Україні, так і усьому світі.

«Алгоритм дуже схожий за ковідом. І впродовж інкубаційного періоду і впродовж самої хвороби ці люди повинні перебувати в закладі охорони здоров‘я. Це по суті лікування і дорівнює невеличкому карантину. Після того, як людина одужала, вона вже не представляє ніякої загрози для навколишнього середовища, для людей і у тому числі вона не є інфекційна для них», – додав Кузін.

Лікар розповів, що наразі у світі не планують проводити масову вакцинацію від мавпячої віспи.

«Захворювання доволі рідко протікає у важкій формі, тому швидкість передачі його є мінімальною, тому ризики його епідемічного поширення для світу також мінімальні», – сказав медик.

Він висловив упевненість в тому, що в Україні такі випадки будуть зареєстровані.

«Але ми дійсно точно знаємо, яким чином проводити епідеміологічне розслідування, ми точно знаємо чим лікувати, як лікувати. І що треба застосовувати, щоб цей випадок був локалізований. Тому я не впевнений, що буде спалах», — наголосив він.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.



Найближчою до України державою, у якій діагностували віспу мавп, є Німеччина.



Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.



20 травня ВООЗ скликала екстрену нараду, щоб обговорити ситуацію.



Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.



Найближчою до України державою, у якій діагностували віспу мавп, є Німеччина.