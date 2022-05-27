Ціни на квартири зростуть? «Слуги» хочуть бомбосховище під кожним новим будинком

Депутати від монокоаліції пропонують заборонити зведення будинків без повноцінних бомбосховищ. Бізнес не в захваті від такої ініціативи народних обранців

Група депутатів від монокоаліції зареєструвала законопроєкт, який загальмує будівництво в Україні

На сайті Верховної Ради на цьому тижні був зареєстрований законопроєкт №7398 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій». Цей законодавчий акт ЗМІ уже назвали «законом про бомбосховища», а бізнес встиг розкритикувати вимоги народних обранців.

Автори законопроєкту, депутати від «Слуги народу», зазначили, що станом на зараз «системи цивільного захисту щодо убезпечення цивільного населення від описаних вище ризиків є вкрай обмеженими». Тому у всіх нових об’єктах, згідно ідеєю народних обранців, обов’язково мають бути обладнані «інженерно-технічні заходи цивільного захисту», тобто бомбосховища.

Без таких укриттів, які б відповідали нормам законодавства, будинки не будуть прийматися в експлуатацію.

Представники будівельної галузі уже розкритикували цей законопроєкт. Так, віцепрезидент Національної спілки архітекторів України Сергій Буравченко зазначив, що в Україні, на відміну від сусідніх європейських країн, увесь житловий фонд будують приватні інвестори (тоді як у сусідів подекуди доходить до 50%-вої участі держави ми муніципальної влади). Фраза ж із пояснювальної записки, яка говорить про те, що «реалізація положень проекту Закону не потребуватиме додаткового фінансування з державного або місцевого бюджетів», означає, за словами Буравченка, що усі витрати на бомбосховища ляжуть на плечі забудовників.

А це, на думку одного з очільників Нацспілки архітекторів, загальмує темпи будівництва. Є й інша точка зору.Так, представники Клубу інвесторів «Синергія» прогнозують зростання ціни на житло, оскільки забудовники будуть змушені додатково витрачатися на укриття.

Нагадаємо, що в Україні 1 вересня відкриються для офлайн-навчання тільки ті школи, які мають обладнані на випадок ракетних чи артобстрілів укриття.

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