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    Економіка та фінанси

    Ціни на квартири зростуть? «Слуги» хочуть бомбосховище під кожним новим будинком

    Депутати від монокоаліції пропонують заборонити зведення будинків без повноцінних бомбосховищ. Бізнес не в захваті від такої ініціативи народних обранців - Ціни на квартири зростуть? «Слуги» хочуть бомбосховище під кожним новим будинком
    Депутати від монокоаліції пропонують заборонити зведення будинків без повноцінних бомбосховищ. Бізнес не в захваті від такої ініціативи народних обранців
    фото: lexinform.com.ua

    Група депутатів від монокоаліції зареєструвала законопроєкт, який загальмує будівництво в Україні

    На сайті Верховної Ради на цьому тижні був зареєстрований законопроєкт №7398 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій». Цей законодавчий акт ЗМІ уже назвали «законом про бомбосховища», а бізнес встиг розкритикувати вимоги народних обранців.

    Автори законопроєкту, депутати від «Слуги народу», зазначили, що станом на зараз «системи цивільного захисту щодо убезпечення цивільного населення від описаних вище ризиків є вкрай обмеженими». Тому у всіх нових об’єктах, згідно ідеєю народних обранців, обов’язково мають бути обладнані «інженерно-технічні заходи цивільного захисту», тобто бомбосховища.

    Без таких укриттів, які б відповідали нормам законодавства, будинки не будуть прийматися в експлуатацію.

    Представники будівельної галузі уже розкритикували цей законопроєкт. Так, віцепрезидент Національної спілки архітекторів України Сергій Буравченко зазначив, що в Україні, на відміну від сусідніх європейських країн, увесь житловий фонд будують приватні інвестори (тоді як у сусідів подекуди доходить до 50%-вої участі держави ми муніципальної влади). Фраза ж із пояснювальної записки, яка говорить про те, що «реалізація положень проекту Закону не потребуватиме додаткового фінансування з державного або місцевого бюджетів», означає, за словами Буравченка, що усі витрати на бомбосховища ляжуть на плечі забудовників.

    А це, на думку одного з очільників Нацспілки архітекторів, загальмує темпи будівництва. Є й інша точка зору.Так, представники Клубу інвесторів «Синергія» прогнозують зростання ціни на житло, оскільки забудовники будуть змушені додатково витрачатися на укриття.

    Нагадаємо, що в Україні 1 вересня відкриються для офлайн-навчання тільки ті школи, які мають обладнані на випадок ракетних чи артобстрілів укриття.

    Читайте також: Польща почала відновлювати та будувати бомбосховища
    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна будівництво бомбосховища Україна партія Слуга народу окупація #stoprussia
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    Ціни на квартири зростуть? «Слуги» хочуть бомбосховище під кожним новим будинком