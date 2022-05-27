  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
  4. Поліція затримала ділків, які під Одесою «сплавляли» чоловіків за кордон
рус
    Новини

    Поліція затримала ділків, які під Одесою «сплавляли» чоловіків за кордон

    Чоловіків переправляли за кордон на човні - Поліція затримала ділків, які під Одесою «сплавляли» чоловіків за кордон

    Чоловіків переправляли за кордон на човні

    фото: Нацполіція

    За місце у човні ділки отримували від кожної людини від $3500 до $5000

    Одеські поліцейські затримали організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.
    Зазначається, що встановлено організатора та всіх учасників угруповання, місце тимчасового приховування клієнтів та незаконного перетину кордону.

    Схему переправлення чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації на військову службу, організував засуджений за аналогічний злочин місцевий житель. Серед його спільників – чотири особи.

    Між ними було чітко розподілено ролі. Один зустрічав клієнтів в Одесі та віз їх у певний пункт, другий – до місця тимчасового приховування – занедбаний будинок у прикордонній зоні у Біляївському районі, третій – на човні переправляв через лиман, ще один – зустрічав на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки і вже безпосередньо доставляв до країн ЄС.

    Зазвичай переправлення за кордон проходило вночі групами по чотири особи. За місце у човні члени злочинної групи отримували від кожної людини від $3500 до $5000.

    Учасники угруповання також проводили та надавали зазначеним громадянам фіктивні довідки про те, що вони нібито перетнули кордон ще до початку бойових дій.

    Повідомляється, що 26 травня для припинення діяльності угруповання поліцейські провели спецоперацію та затримали трьох учасників безпосередньо під час спроби переправити чергову партію чоловіків через лиман. Також було затримано ще двох учасників.

    Теги: прикордонники ЄС росія окупанти хабар війна Одещина військові корабель Україна поліція річка злочин кордон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліція затримала ділків, які під Одесою «сплавляли» чоловіків за кордон