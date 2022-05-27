Поліція затримала ділків, які під Одесою «сплавляли» чоловіків за кордон

За місце у човні ділки отримували від кожної людини від $3500 до $5000

Одеські поліцейські затримали організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Зазначається, що встановлено організатора та всіх учасників угруповання, місце тимчасового приховування клієнтів та незаконного перетину кордону.

Схему переправлення чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації на військову службу, організував засуджений за аналогічний злочин місцевий житель. Серед його спільників – чотири особи.

Між ними було чітко розподілено ролі. Один зустрічав клієнтів в Одесі та віз їх у певний пункт, другий – до місця тимчасового приховування – занедбаний будинок у прикордонній зоні у Біляївському районі, третій – на човні переправляв через лиман, ще один – зустрічав на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки і вже безпосередньо доставляв до країн ЄС.

Зазвичай переправлення за кордон проходило вночі групами по чотири особи. За місце у човні члени злочинної групи отримували від кожної людини від $3500 до $5000.

Учасники угруповання також проводили та надавали зазначеним громадянам фіктивні довідки про те, що вони нібито перетнули кордон ще до початку бойових дій.

Повідомляється, що 26 травня для припинення діяльності угруповання поліцейські провели спецоперацію та затримали трьох учасників безпосередньо під час спроби переправити чергову партію чоловіків через лиман. Також було затримано ще двох учасників.