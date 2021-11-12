Головний санлікар розповів, чи будуть українці зустрічати Новий рік у «червоній» зоні
Відповідальність за те, як будемо святкувати, лежить на громадянах
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що українці можуть провести святкування Нового року, коли регіони не перебуватимуть у «червоній» зоні. Однак для цього необхідно, щоб громадяни виконували рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Про це йшлося у розмові на «Радіо НВ».
«Швидкість виходу кожної області з «червоної» зони залежить від кожного громадянина України: від рівня дотримання протиепідемічних вимог, від рівня вакцинації, від багатьох інших факторів. При дотриманні всіх вимог сподіваємося, що є шанси цей Новий рік провести не в «червоній» зоні», – заявив Кузін.
Зараз у «червоній» зоні карантину перебувають 17 областей та Київ. У «червоній» зоні забороняється робота непродовольчих магазинів, ТРЦ, закладів громадського харчування, спортзалів та фітнес-центрів, розважальних закладів, а також проведення заходів. Не можна працювати і закладам освіти, крім 1-4 класів та дитсадків.
Уникнути обмежень можна лише за умови 100% вакцинації відвідувачів та працівників закладів (організаторів заходів).
Нагадаємо, голова громади, де 4% вакцинованих, закликав владу до жорсткіших дій.
Також МОЗ назвав число людей, які померли впродовж місяця після щеплення від Covid-19.