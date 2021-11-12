Головний санлікар розповів, чи будуть українці зустрічати Новий рік у «червоній» зоні

При дотриманні всіх вимог є шанси на послаблення карантину

Відповідальність за те, як будемо святкувати, лежить на громадянах

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що українці можуть провести святкування Нового року, коли регіони не перебуватимуть у «червоній» зоні. Однак для цього необхідно, щоб громадяни виконували рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Про це йшлося у розмові на «Радіо НВ».

«Швидкість виходу кожної області з «червоної» зони залежить від кожного громадянина України: від рівня дотримання протиепідемічних вимог, від рівня вакцинації, від багатьох інших факторів. При дотриманні всіх вимог сподіваємося, що є шанси цей Новий рік провести не в «червоній» зоні», – заявив Кузін.

Зараз у «червоній» зоні карантину перебувають 17 областей та Київ. У «червоній» зоні забороняється робота непродовольчих магазинів, ТРЦ, закладів громадського харчування, спортзалів та фітнес-центрів, розважальних закладів, а також проведення заходів. Не можна працювати і закладам освіти, крім 1-4 класів та дитсадків.

Уникнути обмежень можна лише за умови 100% вакцинації відвідувачів та працівників закладів (організаторів заходів).

Нагадаємо, голова громади, де 4% вакцинованих, закликав владу до жорсткіших дій.

Також МОЗ назвав число людей, які померли впродовж місяця після щеплення від Covid-19.