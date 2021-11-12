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    Головний санлікар розповів, чи будуть українці зустрічати Новий рік у «червоній» зоні

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    При дотриманні всіх вимог є шанси на послаблення карантину - Головний санлікар розповів, чи будуть українці зустрічати Новий рік у «червоній» зоні
    При дотриманні всіх вимог є шанси на послаблення карантину
    Фото: glavcom.ua

    Відповідальність за те, як будемо святкувати, лежить на громадянах

    Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що українці можуть провести святкування Нового року, коли регіони не перебуватимуть у «червоній» зоні. Однак для цього необхідно, щоб громадяни виконували рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Про це йшлося у розмові на «Радіо НВ».

    «Швидкість виходу кожної області з «червоної» зони залежить від кожного громадянина України: від рівня дотримання протиепідемічних вимог, від рівня вакцинації, від багатьох інших факторів. При дотриманні всіх вимог сподіваємося, що є шанси цей Новий рік провести не в «червоній» зоні», – заявив Кузін.

    Зараз у «червоній» зоні карантину перебувають 17 областей та Київ. У «червоній» зоні забороняється робота непродовольчих магазинів, ТРЦ, закладів громадського харчування, спортзалів та фітнес-центрів, розважальних закладів, а також проведення заходів. Не можна працювати і закладам освіти, крім 1-4 класів та дитсадків.

    Уникнути обмежень можна лише за умови 100% вакцинації відвідувачів та працівників закладів (організаторів заходів).

    Нагадаємо, голова громади, де 4% вакцинованих, закликав владу до жорсткіших дій.

    Також МОЗ назвав число людей, які померли впродовж місяця після щеплення від Covid-19.

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    Теги: лікар українці коронавірус Ігор Кузін
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    Головний санлікар розповів, чи будуть українці зустрічати Новий рік у «червоній» зоні