МОЗ назвав число людей, які померли впродовж місяця після щеплення від Covid-19

Кузін: після вивчення летальних випадків їх зв’язку з вакцинацією не виявили

Головний санітарний лікар наголошує: не йдеться про причинно-наслідковий зв’язок між смертю людей із вакцинацією

В Україні впродовж 30 днів після вакцинації від Covid-19 було зафіксовано 124 летальні випадки, які детально вивчаються МОЗ і встановлюється причинно-наслідковий зв’язок. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Летальних випадків впродовж 30 днів після імунізації було 124. Тобто це ті випадки, коли людина мала вакцинацію в анамнезі, і вона померла впродовж тридцяти днів після проведення вакцинації. Такі випадки підлягають окремому розслідуванню. Окремо наголошую, що тут не йдеться про причинно-наслідковий зв’язок із вакцинацією» – наголосив Кузін.

Головний державний санітарний лікар України також зазначив, що після вивчення летальних випадків, їх зв’язку з вакцинацією не виявили.

«Всі завершені розслідування (випадків смерті, – ред.) зв’язку з вакцинацією не виявили», – уточнив Кузін.

За словами головного санлікаря, за останній час Україна вийшла на перші позиції за темпами вакцинації у світі і таким чином уже 8 млн населення пройшли повний курс щеплення від коронавірусу.

Як раніше повідомлялося, в Україні померли 95 осіб, яких раніше вакцинували від коронавірусу, що становить 0,0015% від усіх щеплених. Стверджується, що 77 летальних випадків ніяк не пов'язані з вакцинацією – це випадкова подія, яка збіглася за часом із проведеним щепленням.