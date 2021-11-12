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    МОЗ назвав число людей, які померли впродовж місяця після щеплення від Covid-19

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    Кузін: після вивчення летальних випадків їх зв&rsquo;язку з вакцинацією не виявили - МОЗ назвав число людей, які померли впродовж місяця після щеплення від Covid-19
    Кузін: після вивчення летальних випадків їх зв’язку з вакцинацією не виявили
    фото: tvtomsk.ru

    Головний санітарний лікар наголошує: не йдеться про причинно-наслідковий зв’язок між смертю людей із вакцинацією

    В Україні впродовж 30 днів після вакцинації від Covid-19 було зафіксовано 124 летальні випадки, які детально вивчаються МОЗ і встановлюється причинно-наслідковий зв’язок. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

    «Летальних випадків впродовж 30 днів після імунізації було 124. Тобто це ті випадки, коли людина мала вакцинацію в анамнезі, і вона померла впродовж тридцяти днів після проведення вакцинації. Такі випадки підлягають окремому розслідуванню. Окремо наголошую, що тут не йдеться про причинно-наслідковий зв’язок із вакцинацією» – наголосив Кузін.

    Головний державний санітарний лікар України також зазначив, що після вивчення летальних випадків, їх зв’язку з вакцинацією не виявили.

    «Всі завершені розслідування (випадків смерті, – ред.) зв’язку з вакцинацією не виявили», – уточнив Кузін.

    За словами головного санлікаря, за останній час Україна вийшла на перші позиції за темпами вакцинації у світі і таким чином уже 8 млн населення пройшли повний курс щеплення від коронавірусу.

    Як раніше повідомлялося, в Україні померли 95 осіб, яких раніше вакцинували від коронавірусу, що становить 0,0015% від усіх щеплених. Стверджується, що 77 летальних випадків ніяк не пов'язані з вакцинацією – це випадкова подія, яка збіглася за часом із проведеним щепленням.


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    Теги: лікар смерть розслідування Україна щеплення вакцинація коронавірус Ігор Кузін
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    МОЗ назвав число людей, які померли впродовж місяця після щеплення від Covid-19