Чому українці незлюбили вакцину AstraZeneca. МОЗ назвав причини

Головний санітарний лікар пояснив причини утилізації великої партії вакцини

Певні види вакцин від коронавірусу користуються в Україні меншим попитом, ніж решта, через те, що мають великий інтервал між введенням першої та другої дози, а також через антивакцинаторську інформацію в інтернеті. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Кузін пояснив, що українці часто не бажають вакцинуватися AstraZeneca. «Насамперед, це доволі великий інтервал між введенням першої та другої дози. Та ж AstraZeneca може вводитися з інтервалом від 4 до 12 тижнів. І попри те, що МОЗ рекомендував використовувати мінімальні інтервали між введеннями двох доз вакцини, на жаль, часто зустрічаємо випадки, коли застосовувався максимальний інтервал. Така проблема саме цієї вакцини. Це перша причина того, чому не обирають AstraZeneca. Друга – антивакцинаторські настрої. Антивакцинатори говорять про тромбози, пов’язані з введенням AstraZeneca. Але багато їхніх повідомлень не підкріплені доказовою базою, науковими дослідженнями. Хоча таких повідомлень в інфополі було достатньо, аби дискредитувати вакцину», – наголосив лікар.

Кузін уточнив, що багато українців при виборі вакцини керуються мінімальним інтервалом між введенням доз, аби швидше отримати щеплення. «Багато людей обирають вакцини з мінімальним інтервалом для того, щоб швидше щепитися. Серед тих вакцин, які люди обирають найбільше, – CoronaVac. Вона дозволяє інтервал між дозами у 14 днів», – наголосив він.

Також головний санлікар країни згадав, що партію вакцини AstraZeneca уже утилізували, адже закінчився її термін придатності.

«Поки складно сказати, скільки її було утилізовано, оскільки ця вакцина була розіслана областями. По кожному з пунктів щеплень відбувається звірка даних. Зараз ми говоримо про утилізацію партій вакцини, які мали термін дії до кінця жовтня, це близько 500 тис. доз. Якщо будемо дивитися на інші залишки цієї вакцини, то з терміном придатності до 30 листопада є близько 800 тис. доз AstraZeneca. З тими темпами вакцинації, які є зараз, шансів на її утилізацію небагато. Маємо надію, що її встигнуть використати. Ці вакцини отримали в межах міжнародної гуманітарної допомоги, гроші платників податків України на неї не використовували», – наголосив санлікар.

За словами головного санлікаря, за останній час Україна вийшла на перші позиції за темпами вакцинації у світі і таким чином уже 8 млн населення пройшли повний курс щеплення від коронавірусу.

Як раніше повідомлялося, в Україні померли 95 осіб, яких раніше вакцинували від коронавірусу, що становить 0,0015% від усіх щеплених. Стверджується, що 77 летальних випадків ніяк не пов'язані з вакцинацією – це випадкова подія, яка збіглася за часом із проведеним щепленням.