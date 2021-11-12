Буковина. Голова громади, де 4% вакцинованих, закликав владу до жорсткіших дій

Сільські мешканці вакцинуються неохоче, оскільки обмеження для невакцинованих на них практично не впливають

«Подивіться на Ізраїль, Іспанію, Португалію, де великий відсоток вакцинованих…»

У Вашковецькій об’єднаній територіальній громаді (ОТГ), що в Чернівецькій області, наразі щепилися тільки 4% населення. На думку голови ОТГ Івана Янка, така ситуація складається тому, що місцеві мешканці переважно є самозайнятими, тому загроза не потрапити на работу через обмеження для невакцинованих їх не стимулює. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Готові йти на смерть, але не вакцинуватися. Що кажуть голови ОТГ, де найменше щеплених».

«Багато людей читають Facebook й інші соцмережі. Десь хтось почув, що у знайомих негативні наслідки через вакцинацію, ніби, і тому вірять. Вірять цьому, а не науці. Ось такий парадокс», – додав Іван Янко.

Керівник ОТГ також зазначив, що деякі люди відмовляються щепитися через релігійні переконання. «Зі свого боку я проводжу роз’яснювальну роботу, співпрацюю з центром медико-санітарної допомоги, тобто з первинною ланкою. Хтось дослухається до нас, хтось ні. А примусово ми не маємо права людей вакцинувати», – пояснив Янко.

Посадовець вважає, що змінити ситуацію можна подальшою агітацією, ухваленням законодавства, яке розширюватиме список професій для вакцинації, а також збільшенням прикладів вакцинації серед відомих публічних осіб, представників влади.

«Якби якогось чиновника не випустили з країни через те, що він не вакцинувався, це би сильно змінило думку звичайних людей. Подивіться на Ізраїль, Іспанію, Португалію, де великий відсоток вакцинованих. Не потрібно вигадувати велосипед, потрібно використовувати досвід інших країн», – підсумував Іван Янко.

Вашковецька територіальна громада. Чернівецька область

Населення: 4,7 тис.

Склад громади: села Вашківці, Нова Слобода, Струмок, Шишківці

За словами головного санлікаря, за останній час Україна вийшла на перші позиції за темпами вакцинації у світі і таким чином уже 8 млн населення пройшли повний курс щеплення від коронавірусу.

Раніше гендиректор американської компанії Pfizer Альберт Бурл заявив: вакцинуватися від коронавірусу потрібно буде щорічно.

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