Стало відомо, скільки порушників карантину виявлено на Київщині за два тижні

З 30 жовтня мобільні групи провели майже півтори тисячі перевірок

З 30 жовтня, від початку дії вимог «червоної» зони, на Київщині мобільні групи виявили 1216 порушників. Про це 12 листопада під час брифінгу повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

«Попри високу смертність від коронавірусу, в області ще залишаються люди, які ігнорують свою безпеку та безпеку інших. Усього лише за два тижні таких виявили понад тисячу. Їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності», – сказав Володін.

Загалом із 30 жовтня мобільні групи, куди входять представники Нацполіції, Держпродспоживслужби та місцевої влади, вже провели 1432 перевірки суб’єктів господарювання у сфері торговельного і побутового обслуговування. За минулу добу вони проконтролювали роботу 131 закладу.

Нагадаємо, з 30 жовтня на Київщині почав діяти «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

В умовах «червоної» зони усі 100% відсотків працівників та відвідувачів закладів харчування, торгових центрів, кінотеатрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний тест, проведений не пізніше 72 годин.

За добу 11 листопада в Київській області виявлено 970 хворих на коронавірус, померли 44 особи.

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