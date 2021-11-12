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    Помирають невакциновані. Медики показали моторошні кадри з моргу Полтави (18+)

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    Десятки померлих від ковіду щодня&nbsp;&ndash; страшна рутина полтавських лікарів&nbsp; - Помирають невакциновані. Медики показали моторошні кадри з моргу Полтави (18+)
    Десятки померлих від ковіду щодня  страшна рутина полтавських лікарів 
    фото: Полтавщина

    Усі померлі через Covid-19 були невакциновані

    У Полтаві показали моторошні кадри із тілами покійних з відділення обласного патологоанатомічного бюро. Усі ці люди померли від коронавірусу, повідомляє видання «Полтавщина».

    На фото, які надали у Полтавській ОДА, видно велику кількість тіл людей, які померли через ускладнення від коронавірусу. Усі трупи у чорних пакетах.

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    Помирають невакциновані. Медики показали моторошні кадри з моргу Полтави (18+)
    Помирають невакциновані. Медики показали моторошні кадри з моргу Полтави (18+)
    Помирають невакциновані. Медики показали моторошні кадри з моргу Полтави (18+)
    Помирають невакциновані. Медики показали моторошні кадри з моргу Полтави (18+)

    Світлини в ОДА опублікували через те, що місцевих медиків звинувачували у завищеності кількості госпіталізованих через коронавірус.

    Також, як повідомили в Полтавській ОДА, усі померлі через Covid-19 були невакциновані. Там додали, що подібне медичні працівники змушені спостерігати щодня.

    Нагадаємо, за минулу добу коронавірус забрав життя 750 українців.

    Тим часом СБУ викрила в Києві «типографію», де штампували фальшиві Covid-документи.

    Також МОЗ назвав число людей, які померли впродовж місяця після щеплення від Covid-19. Головний державний санітарний лікар України зазначив, що після вивчення летальних випадків, їх зв’язку з вакцинацією не виявили.

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    Теги: медицина лікар смерть лікарня Полтавщина щеплення вакцинація коронавірус
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    Помирають невакциновані. Медики показали моторошні кадри з моргу Полтави (18+)