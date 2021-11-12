Помирають невакциновані. Медики показали моторошні кадри з моргу Полтави (18+)

Усі померлі через Covid-19 були невакциновані

У Полтаві показали моторошні кадри із тілами покійних з відділення обласного патологоанатомічного бюро. Усі ці люди померли від коронавірусу, повідомляє видання «Полтавщина».

На фото, які надали у Полтавській ОДА, видно велику кількість тіл людей, які померли через ускладнення від коронавірусу. Усі трупи у чорних пакетах.

Світлини в ОДА опублікували через те, що місцевих медиків звинувачували у завищеності кількості госпіталізованих через коронавірус.

Також, як повідомили в Полтавській ОДА, усі померлі через Covid-19 були невакциновані. Там додали, що подібне медичні працівники змушені спостерігати щодня.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус забрав життя 750 українців.

Тим часом СБУ викрила в Києві «типографію», де штампували фальшиві Covid-документи.

Також МОЗ назвав число людей, які померли впродовж місяця після щеплення від Covid-19. Головний державний санітарний лікар України зазначив, що після вивчення летальних випадків, їх зв’язку з вакцинацією не виявили.

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