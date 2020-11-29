Інфекціоністка розповіла, що допомагає подолати коронавірус на ранніх стадіях

Якщо є випадок захворювання в сім'є – очевидно, що буде родинний осередок захворювання

Лікарка наголосила, що важливо укріплювати імунітет

Для профілактики захворювання на коронавірусну інфекцію в нинішніх умовах краще уникати масового скупчення людей, добре спати, правильно харчуватися та вживати вітаміни.

Відповідні поради в ефірі телеканалу «Україна 24» дала інфекціоністка Євгенія Менжуліна.

Вона наголосила, що важливо укріплювати імунітет.

«Лікування завжди легше профілактувати. Найголовніша профілактика, по-перше, захворів – сиди вдома, а навіть якщо не захворів, теж більшу частину часу сиди вдома. Розважальні заходи, якісь інші масові заходи – уникайте, максимально себе бережіть, свою родину. Якщо є випадок захворювання в родині – очевидно, що це вже буде родинний осередок захворювання. Тому застосовуйте полівітаміни, гарний сон, нормальна їжа – це все сприяє нормальному імунітету», - зазначила лікарка.

Вона наголосила, що це на ранніх стадіях допоможе організму подолати захворювання.

«Якщо є якісь ознаки, тобто висока лихоманка, задишка, неконтрольовані прояви, однозначно треба звертатися за допомогою, і вам не відмовлять. Навіть ті, хто не отримував зарплату три місяці, навіть ті, хто виснажений (лікарі, – ред.) – ніхто ніколи не відмовить у допомозі», – заявила Менжуліна.

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