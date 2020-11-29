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    Здоров'я

    Інфекціоністка розповіла, що допомагає подолати коронавірус на ранніх стадіях

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    <p>Якщо є випадок захворювання в сім'є &ndash; очевидно, що буде родинний осередок захворювання</p> - Інфекціоністка розповіла, що допомагає подолати коронавірус на ранніх стадіях

    Якщо є випадок захворювання в сім'є – очевидно, що буде родинний осередок захворювання

    Лікарка наголосила, що важливо укріплювати імунітет

    Для профілактики захворювання на коронавірусну інфекцію в нинішніх умовах краще уникати масового скупчення людей, добре спати, правильно харчуватися та вживати вітаміни.

    Відповідні поради в ефірі телеканалу «Україна 24» дала інфекціоністка Євгенія Менжуліна.

    Вона наголосила, що важливо укріплювати імунітет.

    «Лікування завжди легше профілактувати. Найголовніша профілактика, по-перше, захворів – сиди вдома, а навіть якщо не захворів, теж більшу частину часу сиди вдома. Розважальні заходи, якісь інші масові заходи – уникайте, максимально себе бережіть, свою родину. Якщо є випадок захворювання в родині – очевидно, що це вже буде родинний осередок захворювання. Тому застосовуйте полівітаміни, гарний сон, нормальна їжа – це все сприяє нормальному імунітету», - зазначила лікарка.

    Вона наголосила, що це на ранніх стадіях допоможе організму подолати захворювання.

    «Якщо є якісь ознаки, тобто висока лихоманка, задишка, неконтрольовані прояви, однозначно треба звертатися за допомогою, і вам не відмовлять. Навіть ті, хто не отримував зарплату три місяці, навіть ті, хто виснажений (лікарі, – ред.) – ніхто ніколи не відмовить у допомозі», – заявила Менжуліна.

    Нагадаємо, ізраїльський лікар розповів, як зміцнити імунітет перед коронавірусом.

    До слова, ізраїльський реаніматолог розкритикував «мракобісся» української медицини.

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    Теги: здоров'я медицина лікар їжа імунітет коронавірус
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