Сенсу всіх відправляти на КТ нема. Ізраїльський реаніматолог розкритикував «мракобісся» української медицини

Борис Бриль: «Матове скло» – неспецифічний показник при Covid-19

Експерт в галузі доказової медицини, лікар-реаніматолог з Ізраїлю Борис Бриль розповів, чому немає сенсу робити комп’ютерну томографію всім потенційно хворим на коронавірус.

В інтерв’ю «Главкому» медик пояснив, коли треба робити КТ.

«Коли за результатами аналізу крові високі показники лейкоцитів і прокальцитоніну, тоді це бактеріальна пневмонія. А якщо ми говоримо про комп'ютерну томографію, то немає сенсу всіх туди відправляти, так як це неспецифічний показник при Covid-19. В описі знімка є вираз «матове скло». Воно є ознакою багатьох захворювань і немає ніякого сенсу пов'язувати це з підтвердженим коронавірусів. Лікування потрібно обґрунтовувати на клініці пацієнта», – наголосив медик.

Крім того, Бриль наголосив, що більшість медиків повинні лікувати хворих на коронавірус за спеціальними протоколами, а не за порадами більшості лікарів.

«Це радять міжнародні протоколи, які є у відкритому доступі – це CDC, Up To Date, університет Джонса Хопкінса, клініка Массачусетса. Це серйозні джерела інформації. А якби лікарі, не дай Бог, почали лікувати за моїми порадами або за порадами окремого лікаря, тоді порадника треба садити в тюрму, бо все потрібно підтверджувати дослідженнями. Тому завжди треба питати лікаря про протоколи. І є лікарні, які прислухаються, використовують ці протоколи. Але їх, на жаль, меншість. Мракобісся поки що процвітає», – пояснив медик.

Бриль додає, що ще ж потрібно зрозуміти, що протокол МОЗ передбачає лікування антибіотиками, тому лікарі не можуть йти проти МОЗ (11 листопада на сайті МОЗ розмістили оновлений протокол).

«Дуже важливо, щоб українські лікарі, які працюють з хворими Covid-19, читали дослідження, наприклад, тієї ж американської Асоціації інфекційних хвороб – CDC або іншу світову літературу. Вони зобов'язані читати першоджерела англійською. Або треба призначити якогось відповідального в кожному шпиталі або в кожному регіоні. Цей відповідальний читатиме світові дослідження, перекладати їх з англійської (можна в перекладачі Google) і потім розповідати про ці дослідження. Можна раз в тиждень всім збиратися, запросити 100 лікарів і розповідати їм про нововведення. Це не проблема», – каже медичний експерт.

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