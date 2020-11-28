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    Арахамія запевняє, що передумов для запровадження локдауну зараз немає

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    <p>В Україні наразі достатньо койко-місць у &laquo;коронавірусних&raquo; лікарнях</p> - Арахамія запевняє, що передумов для запровадження локдауну зараз немає

    В Україні наразі достатньо койко-місць у «коронавірусних» лікарнях

    Передумови для введення повного локдауну, в першу чергу, це наявність ліжко-місць і темпи поширення хвороби

    В Україні наразі достатньо койко-місць у «коронавірусних» лікарнях, і поки немає ніяких передумов для негайного введення жорсткого карантину.

    Про це в суботу, 28 листопада, заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

    «Що стосується локдауну – пан Шмигаль повідомив, що є розрахунки епідеміологів про те, що щоб локдаун працював, потрібен час від 15 днів мінімум до трьох тижнів, щоб був відчутний ефект щодо зниження (захворюваності – ред.). Але станом на зараз у нас достатньо койко-місць, і немає зараз ніяких передумов для негайного введення локдауну. Ще раз ми почули гарантії, що парламент буде знати про потенційну дату локдауну за сім днів до того, як його будуть вводити», – сказав Арахамія.

    Він наголосив, що як тільки будуть передумови, бізнес попередять, і буде як мінімум тиждень на підготовку до карантину.

    Водночас він зазначив, що передумови для введення повного локдауну, в першу чергу, це наявність ліжко-місць і темпи поширення хвороби.

    Зазначимо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняє, що локдаун в Україні не буде введений з 30 листопада.

    Нагадаємо, Офіс президента заявив, що про можливість введення локдауну стане зрозуміло за тиждень.

    26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

    25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята.

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      Теги: Верховна Рада карантин партія Слуга народу Давид Арахамія коронавірус
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