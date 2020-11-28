Арахамія запевняє, що передумов для запровадження локдауну зараз немає

Передумови для введення повного локдауну, в першу чергу, це наявність ліжко-місць і темпи поширення хвороби

В Україні наразі достатньо койко-місць у «коронавірусних» лікарнях, і поки немає ніяких передумов для негайного введення жорсткого карантину.

Про це в суботу, 28 листопада, заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Що стосується локдауну – пан Шмигаль повідомив, що є розрахунки епідеміологів про те, що щоб локдаун працював, потрібен час від 15 днів мінімум до трьох тижнів, щоб був відчутний ефект щодо зниження (захворюваності – ред.). Але станом на зараз у нас достатньо койко-місць, і немає зараз ніяких передумов для негайного введення локдауну. Ще раз ми почули гарантії, що парламент буде знати про потенційну дату локдауну за сім днів до того, як його будуть вводити», – сказав Арахамія.

Він наголосив, що як тільки будуть передумови, бізнес попередять, і буде як мінімум тиждень на підготовку до карантину.

Водночас він зазначив, що передумови для введення повного локдауну, в першу чергу, це наявність ліжко-місць і темпи поширення хвороби.

Зазначимо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняє, що локдаун в Україні не буде введений з 30 листопада.

Нагадаємо, Офіс президента заявив, що про можливість введення локдауну стане зрозуміло за тиждень.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята.