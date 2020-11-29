Коронаскептики провели акцію на німецько-польському кордоні

За даними поліції, в акції взяли участь близько півтори тисячі людей

Попри заклики дотримуватися соціальної дистанції і одягти маски, багато учасників акції не дотримувалися цих вимог

Противники коронавірусних обмежень з Німеччини і Польщі провели в суботу, 28 листопада, акцію протесту в прикордонному німецькому місті Франкфурті-на-Одері.

Ініціатором заходу став рух Querdenken, який виступає проти карантинних обмежень і вже неодноразово проводив акції протесту у різних містах Німеччини, пише DW.

За даними поліції, в акції взяли участь близько півтори тисячі людей. До неї долучилися і сотні протестувальників з сусіднього польського міста Слубіце, яке розташоване на іншому боці річки Одер.

Під час демонстрації перед противниками коронавірусних обмежень виступив засновник руху Querdenken Міхаель Бальвеґ.

«Ми є мирним рухом, в якому немає місця екстремізму, насильству, антисемітизму і людиноненависництву», – заявив він під час виступу.

Останнім часом заходи руху Querdenken перебувають під пильнішим спостереженням з боку Федерального відомства з охорони конституції через дедалі частішу появу на них екстремістів.

Попри заклики як організаторів, так і поліції дотримуватися соціальної дистанції і одягти маски, багато учасників акції протесту у Франкфурті-на-Одері не дотримувалися цих вимог. Організатори попередили, що у разі подальшого недотримання правил поліція буде змушена розігнати мітинг.

Рух Querdenken послідовно виступає проти карантинних обмежень, висловлюючи сумніви щодо співмірності запроваджених заходів, а також заявляє про утиски у зв'язку з цим основних прав людини.

До слова, у суботу Німеччина стала п'ятою країною в Європі, де з початку пандемії захворіли понад мільйон осіб.

Нагадаємо, за минулу добу 27 листопада в Україні виявили 16294 нових хворих на коронавірус. Це на 76 осіб менше, ніж днем раніше (16218). Захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.

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