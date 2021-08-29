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    Ляшко розповів, коли ліки в Україні почнуть відпускати виключно за електронними рецептами

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    Продаж усіх рецептурних препаратів з весни 2022 року буде можливий лише за електронним рецептом - Ляшко розповів, коли ліки в Україні почнуть відпускати виключно за електронними рецептами

    Продаж усіх рецептурних препаратів з весни 2022 року буде можливий лише за електронним рецептом

    Фото з відкритих джерел

    «На весну 2022 року переводимо відпуск рецептурних препаратів на електронний рецепт» – Ляшко

    Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що з весни 2022 року рецептурні препарати в Україні відпускатимуться винятково за електронними рецептами. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    За його словами, продаж усіх рецептурних препаратів з весни 2022 року буде можливий лише за електронним рецептом.

    «Анонсуємо запуск електронного рецепта для всіх рецептурних препаратів на весну 2022 року, переводимо відпуск рецептурних препаратів на електронний рецепт», – сказав Ляшко.

    Він додав, що з жовтня 2021 року забезпечення інсулінами здійснюватиметься за електронним рецептом у рамках Державної програми реімбурсації – відшкодування вартості лікарських засобів.

    Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко допускає, що в Україну завезуть вакцину від коронавірусної інфекції Janssen. Вакцина від коронавірусу Janssen (Johnson & Johnson) в Україні зареєстрована для екстреного застосування.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 134, медпрацівників – 40. Також за минулу добу госпіталізовано – 772 особи, летальних випадків – 34, одужало – 685 осіб.

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    Теги: міністр українці хвороби ліки рецепт Віктор Ляшко
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    Ляшко розповів, коли ліки в Україні почнуть відпускати виключно за електронними рецептами