Окупанти вдарили по містах Донеччини: наслідки ранкових обстрілів (фото)

Внаслідок обстрілів є руйнування в населених пунктах Донеччини

У Слов'янську пошкоджено будівлю автовокзалу та сусідні приміщення

Російські війська продовжують обстрілювати та бомбардувати міста Донецької області. Про наслідки ранкових ударів повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Так, зранку ворог завдав авіаудару по селу Красногорівка в Очеретинській громаді, обійшлося без постраждалих.

У Мар'їнській громаді тривають артобстріли міста Красногорівка, у двох будинках зайнялася пожежа.

Під ранок росіяни вдарили по Слов'янську, пошкоджено будівлю автовокзалу та сусідні нежитлові приміщення.

У Сіверську прямим ударом пошкоджено Центр надання соціальних послуг, постраждалих немає.

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Як повідомляв Генштаб ЗСУ, на Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Краматорська, Сіверська, Спірного та інших населених пунктів. Завдав авіаударів біля Серебрянки та Спірного. Противник продовжив ведення повітряної розвідки БпЛА.