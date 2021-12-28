Як уникнути переохолодження та обмороження. Судинний хірург нагадав правила

«Потрібно уникати різких перепадів температури – це спонукає до того, що людина замерзає»

Головне правило «мінусових температур» – берегти верхні й нижні кінцівки, адже вони найбільше піддаються переохолодженню. Про це «Главкому» розповів судинний хірург, кандидат медичних наук Роман Геращенко.

Взимку лікар радить носити шкарпетки з натуральних тканин і високе взуття, щоб не потрапляв сніг. А також стежити, аби черевики були сухими. На випадок, якщо взуття промокне, мати запасну пару.

Не менш важливо, за словами лікаря, уникати різких перепадів температури, адже це спонукає до того, що людина замерзає. Так працює наш організм: коли холодно, судини скорочуються, а коли жарко – розширюються.

«Розглянемо ситуацію, коли в автомобілі +30, а надворі -10. При +30 розширені капіляри намагаються віддати тепло, але якщо раптом вискочити з автомобіля на мороз – хай навіть -5 чи -1 градус, то різко стає холодно – і все тому, що розширені капіляри», – каже Роман Геращенко. Відтак він радить уникати температурних гойдалок: «В автомобілі повинно бути не більше 18-20 градусів тепла. В житлових приміщеннях також вважається оптимальною для життя температура +18-20 градусів за Цельсієм».

Те ж саме відбувається, якщо вживати на морозі спиртне. «Алкоголь розширює судини і це призводить до порушення теплообміну, тому що під дією алкоголю судини віддають тепло і холод пробирає весь організм. В результаті відбувається різке переохолодження організму», – застерігає лікар. Ба більше, за словами Романа Геращенка, алкоголь діє як анестетик, знижує чутливість, тому люди не відчувають, що замерзають. Лікар радить пам’ятати про це усім, хто зустрічатиме Новий рік на вулиці, а також рибалкам і мисливцям, які використовують алкоголь для зігрівання взимку.

Ще одна порада від лікаря – не забувати в морози про шапку. Справа у тому ж таки перепаді температур. «Голову обов’язково потрібно захищати: організм розуміє, що голова мерзне, а ноги, наприклад, гарячі, тому виникає перепад температур. І тоді за рахунок перепаду тепла кров спрямовується в голову – для того, щоб зігріти її. І частково відводиться кров з нижніх та верхніх кінцівок. Тому в морози обов’язково потрібно носити шапку», – пояснює лікар.

Крім цього, люди, які ходять без шапок, ризикують обморозити тканини вушної раковини. Зрозуміти, що справи кепські, просто. «Якщо є гіперемія, тобто почервоніли руки, вуха, ніс, щоки – це не відмороження, а нормальна реакція на холод. А якщо названі місця тіла біліють, це вже обмороження. Уже в теплому приміщенні будуть більш явні ознаки відмороження», – констатує Роман Геращенко й у такому випадку радить звертатися за допомогою до лікаря.

Нагадаю, в найближчий тиждень в Україні очікується зниження температури до 10-12 градусів морозу. У більшості міст працюють пункти обігріву, у Києві таких близько 40.