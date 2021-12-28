Медики благають, аби українці були обережними на свята
Святкові дні для медиків – це завжди підвищена готовність
Лікарі просять всіх бути дуже уважними і обереженими, адже у зимові свята до них найбільше потрапляє саме діток із різними опіками, починаючи від малюків і закінчуючи підлітками через небезпечні забавки із піротехнікою. А також багато, на жаль, і так званих «обожнювачів селфі» біля високовольтних проводів.
Понад 12 тисяч дітей в Україні щороку отримують опіки, які займають перше місце серед дитячого травматизму. Близько 90% з них стаються на кухні у дітей віком до п’яти років
Інколи лікарям дуже важко врятувати життя попечених дітей, які отримали понад 50% опіків шкірного покриву тіла. А причиною цієї трагедії є необережність та/або безвідповідальність батьків.
З простих порад, як запобігти опікам.
Перша. Не залишайте у доступному для меленьких дітей місці чашки з гарячими напоями чи кип'ятком. Слідкуйте за тим, щоб дроти електричних кип’ятильників й чайників не звисали вниз.
Гарячі рідини є найбільш поширеною причиною опіків у віковій категорії дітей від 0 до 5 років і людей похилого віку.
Друга. Не дозволяйте дітям самостійно користуватися піротехнічними виробами. Навіть звичайні петарди можуть завдати непоправної шкоди.
Третя. Розкажіть дитині, особливо у підлітковому віці, якою небезпечною може стати забавка молодіжного руху «зачеперів». Термічні опіки, які діти отримують під час селфі на потягах чи в інших місцях із високою напругою можуть коштувати життя.
До речі, саме в Опіковому центрі нещодавно рятували життя 12 річного хлопчика після селфі на потязі метро.
Виконання цих порад не потребує додаткових матеріальних витрат з боку батьків, але точно врятує життя та здоров'я вашій дитині.
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Джерело: блог Віктора Ляшка