Медики благають, аби українці були обережними на свята

Сподіваємось, що лікарні на Новий рік не будуть заповнені

Святкові дні для медиків – це завжди підвищена готовність

Лікарі просять всіх бути дуже уважними і обереженими, адже у зимові свята до них найбільше потрапляє саме діток із різними опіками, починаючи від малюків і закінчуючи підлітками через небезпечні забавки із піротехнікою. А також багато, на жаль, і так званих «обожнювачів селфі» біля високовольтних проводів.

Понад 12 тисяч дітей в Україні щороку отримують опіки, які займають перше місце серед дитячого травматизму. Близько 90% з них стаються на кухні у дітей віком до п’яти років

Інколи лікарям дуже важко врятувати життя попечених дітей, які отримали понад 50% опіків шкірного покриву тіла. А причиною цієї трагедії є необережність та/або безвідповідальність батьків.

З простих порад, як запобігти опікам.

Перша. Не залишайте у доступному для меленьких дітей місці чашки з гарячими напоями чи кип'ятком. Слідкуйте за тим, щоб дроти електричних кип’ятильників й чайників не звисали вниз.

Гарячі рідини є найбільш поширеною причиною опіків у віковій категорії дітей від 0 до 5 років і людей похилого віку.

Друга. Не дозволяйте дітям самостійно користуватися піротехнічними виробами. Навіть звичайні петарди можуть завдати непоправної шкоди.

Третя. Розкажіть дитині, особливо у підлітковому віці, якою небезпечною може стати забавка молодіжного руху «зачеперів». Термічні опіки, які діти отримують під час селфі на потягах чи в інших місцях із високою напругою можуть коштувати життя.

До речі, саме в Опіковому центрі нещодавно рятували життя 12 річного хлопчика після селфі на потязі метро.

Виконання цих порад не потребує додаткових матеріальних витрат з боку батьків, але точно врятує життя та здоров'я вашій дитині.

Читайте також:

Джерело: блог Віктора Ляшка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.