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    Думки вголос

    Медики благають, аби українці були обережними на свята

    • Віктор Ляшко

      Головний санітарний лікар України

    •  glavcom.ua
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    Сподіваємось, що лікарні на Новий рік не будуть заповнені - Медики благають, аби українці були обережними на свята
    Сподіваємось, що лікарні на Новий рік не будуть заповнені
    фото: facebook.com/viktor.liashko

    Святкові дні для медиків – це завжди підвищена готовність

    Лікарі просять всіх бути дуже уважними і обереженими, адже у зимові свята до них найбільше потрапляє саме діток із різними опіками, починаючи від малюків і закінчуючи підлітками через небезпечні забавки із піротехнікою. А також багато, на жаль, і так званих «обожнювачів селфі» біля високовольтних проводів.

    Понад 12 тисяч дітей в Україні щороку отримують опіки, які займають перше місце серед дитячого травматизму. Близько 90% з них стаються на кухні у дітей віком до п’яти років

    Інколи лікарям дуже важко врятувати життя попечених дітей, які отримали понад 50% опіків шкірного покриву тіла. А причиною цієї трагедії є необережність та/або безвідповідальність батьків.

    З простих порад, як запобігти опікам.

    Перша. Не залишайте у доступному для меленьких дітей місці чашки з гарячими напоями чи кип'ятком. Слідкуйте за тим, щоб дроти електричних кип’ятильників й чайників не звисали вниз.

    Гарячі рідини є найбільш поширеною причиною опіків у віковій категорії дітей від 0 до 5 років і людей похилого віку.

    Друга. Не дозволяйте дітям самостійно користуватися піротехнічними виробами. Навіть звичайні петарди можуть завдати непоправної шкоди.

    Третя. Розкажіть дитині, особливо у підлітковому віці, якою небезпечною може стати забавка молодіжного руху «зачеперів». Термічні опіки, які діти отримують під час селфі на потягах чи в інших місцях із високою напругою можуть коштувати життя.

    До речі, саме в Опіковому центрі нещодавно рятували життя 12 річного хлопчика після селфі на потязі метро.

    Виконання цих порад не потребує додаткових матеріальних витрат з боку батьків, але точно врятує життя та здоров'я вашій дитині.

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    Джерело: блог Віктора Ляшка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: діти свята селфі лікар українці лікарня
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    Медики благають, аби українці були обережними на свята