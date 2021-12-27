Чому зимою потрібно носити шапку. Судинний хірург про правила поведінки в морозну погоду

Роман Геращенко: Не варто виходити з дому без нагальної потреби, якщо температура повітря нижча -10

Із настанням зими важливо згадувати правила поведінки у морозну погоду: як уникати переохолодження та що робити, якщо вам не вдалось уберегтись від нього. Для когось неприємним сюрпризом стає алергія на холод, поява висипів і червоних плям. Співробітникам екстреної медичної допомоги часто доводиться рятувати постраждалих внаслідок обмороження. Але врятувати вдається не всіх – щороку взимку гинуть сотні громадян.

Щоб уникнути переохолодження та обмороження потрібно дотримуватися чітких правил. При мінусовій температурі краще одягати кілька легких светрів, а не один дуже теплий. «Багатошаровість» одягу зберігає тепло. Важливо також уникати тісного одягу та взуття. Обов’язкові атрибути у морозну погоду – шапка, шарф, піднятий комір та рукавички, все це захищає відкриті ділянки шкіри від холоду. Варто також уникати металевих прикрас. Але найголовніше – не носіть взуття, яке може промокнути. Взуття має бути з високими халявами, шкарпетки – також високі. А модникам та модницям не ходити в морози в «підстрелених» штанях та з голими щиколотками. Не варто вживати алкоголь: він не зігріває, а розширює судини, внаслідок чого тіло швидко втрачає тепло. Якщо перебування на холоді буде довгим, візьміть із собою термос із гарячим чаєм.

Для посилення кровообігу рухайте руками, пальцями ніг. Не варто виходити з дому без нагальної потреби, якщо температура повітря нижча -10. Через переохолодження людина не може чітко мислити, з’являється млявість, сонливість, втрата пам’яті. Про обмороження сигналізує колір шкіри – він білий чи сіро-жовтий, шкіра стає тверда на дотик, з’являється оніміння. В жодному разі не можна розтирати шкіру снігом чи опускати уражені кінцівки у гарячу воду. Не масажуйте обморожені ділянки тіла, а відразу ж зверніться до лікаря. Якщо температура тіла нижча за 34 градуси, потрібна шпиталізація. При температурі 28 градусів і нижче життя людини опиняється під загрозою.

Як уникати переохолодження і як поводитися у морозну погоду? Про це «Главкому» розповів судинний хірург, кандидат медичних наук Роман Геращенко.

Роман Геращенко, доктор філософії в галузі медицини за спеціальністю хірургія Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика. Фото «Главкома»

Як уникнути переохолодження та обмороження взимку?

Кажуть, «тримай ноги в теплі, а голову в холоді». Дійсно, в першу чергу потрібно берегти верхні та нижні кінцівки, адже вони найбільше піддаються переохолодженню. В першу чергу – ноги, вони близько розташовані до землі, а чим ближче до землі, тим холодніше. Тому потрібно носити високе взуття, щоб не потрапляв сніг. Взуття має бути постійно сухе. Шкарпетки потрібно одягати з натуральних тканин. Завжди для заміни вологого взуття потрібно мати ще одну пару.

Побутує думка, що капіляри скорочуються від морозу і за нестачі рідини організм нібито швидше охолоджується. Чи потрібно пити багато води з метою запобігання переохолодженню?

Капіляри, судини будуть обов’язково скорочуватися, тому що так влаштований захисний механізм організму. І це не залежить від того, в достатній кількості людина п’є воду, чи в малій.

Коли холодно, судини будуть скорочуватися, а коли жарко – розширюватися. Тому потрібно уникати різких перепадів температури – це спонукає до того, що людина замерзає. До прикладу, розглянемо ситуацію, коли в автомобілі +30, а надворі -10. При +30 розширені капіляри намагаються віддати тепло, але якщо раптом вискочити з автомобіля на мороз – хай навіть -5 чи -1 градус, то різко стає холодно – і все тому, що розширені капіляри.

Отже, не потрібно допускати дуже великі перепади температури. В автомобілі повинно бути не більше 18-20 градусів тепла. В житлових приміщеннях також вважається оптимальною для життя температура +18-20 градусів за Цельсієм.

Скільки потрібно пити води?

Воду завжди потрібно пити в достатній кількості. До прикладу, в жаркому приміщенні, яке опалюють кондиціонери чи батареї, пересушене повітря. Тому організм бореться з цим, він захищає себе, віддаючи рідину – чи то потіючи, чи разом з диханням. При потінні збирається рідина на тканинах. Тому треба пити воду, але не більше норми – загальний обсяг випитої рідини (враховуючи чай, каву, компот) – це 2 – 2,5 літра на добу незалежно чи це літо, чи зима, тому що втрата вологи йде однозначно.

Чи потрібно носити маску в морозну погоду, адже вона через зволожування замерзне і тоді може перекрити доступ повітря?

Носити маску сьогодні потрібно обов’язково. Давайте згадаємо дитинство, коли мама й тато зав’язували дитині рот та ніс шарфом. Так, там збирається конденсат, але маска також захищає від різкого перепаду температур. В масці не такий великий шар, щоб збиралося багато конденсату. Частково збирається, звісна річ, але є певні умови носіння масок. Просто можна поміняти маску – щоб там, де зібрався конденсат, не розмножувалися мікроби.

Дехто скаржиться, що на морозі болить голова – нібито через підвищену чутливість шкіри.

Якщо це стосується судин, то дійсно може бути й таке – через те, що дехто ходить без шапки. Голову обов’язково потрібно захищати: організм розуміє, що голова мерзне, а ноги, наприклад, гарячі, тому виникає перепад температур. І тоді за рахунок перепаду тепла кров спрямовується в голову – для того, щоб зігріти її. І частково відводиться кров з нижніх та верхніх кінцівок. Тому в морози обов’язково потрібно носити шапку.

Дехто з медиків радить людям, які страждають від алергії на холод, перед виходом на вулицю приймати препарати проти алергії. Це правильно?

В першу чергу потрібно проконсультуватися з лікарем-алергологом. Алергічна реакція відбувається тому, що в організм потрапляє сторонній, тобто чужорідний білок – тоді це може бути харчова алергія. А коли виникає холодова алергія – там діє зовсім інший механізм, адже в організм не потрапляє сторонній білок. Тому таким людям спочатку потрібно обов’язково проконсультуватися з алергологом.

Як уникнути переохолодження та обмороження? Що робити, якщо це вже сталося та як визначити травму шкіри та м’яких тканин?

Потрібно носити шапку, тому що найчастіше обморожуються мочки та верхівки вух. Люди, які ходять без шапок, наражають себе на ризик відмороження тканин вушної раковини.

Як відрізнити чи є обмороження? Якщо є гіперемія, тобто почервоніли руки, вуха, ніс, щоки – це не відмороження, а нормальна реакція на холод. А якщо названі місця тіла біліють, це вже відмороження. Уже в теплому приміщенні будуть більш явні ознаки відмороження. Тоді вже потрібно звертатися за допомогою до лікаря.

Багато хто вважає, що для зігрівання на морозі треба випити. Чи допустимо вживати алкоголь в морозну пору?

Не допустимо. Алкоголь розширює судини і це призводить до порушення теплообміну, тому що під дією алкоголю судини віддають тепло і холод пробирає весь організм. В результаті відбувається різке переохолодження організму.

Деякі рибалки люблять «зігрітися» чарчиною на замерзлій річці чи озері. Це помилка?

Коли вони довго сидять, то через малорухомий спосіб проведення часу судини розширюються, з’являється хибне відчуття того, що їм тепло. Потім їм стає холодно і вони далі продовжують приймати алкоголь для того, щоб було тепліше. Але це хибне сприйняття – навпаки буде холодно і ризик обморозити певні ділянки тіла зростає. Алкоголь діє як анестетик, тобто знижує чутливість, тому вони не відчувають того, що замерзають.

І при цьому їм здається що стає тепліше…

Так, тому що судини розширилися, за рахунок цього стало тепло і кажуть: «Ой, як добре, давайте ще перехилимо». Мисливці також цим грішать, але вони трішки рухаються. В перші хвилини нібито стає тепленько, добре – із середини, але всьому організму буде не дуже добре.

Як правильно гуляти з немовлям у таку погоду?

Мамам з маленькими дітками в колясочках краще виходити в мороз на вулицю на 10-15 хвилин 3-4 рази на день, ніж один раз, але надовго. Мова йде про грудних маленьких діток, які ще не ходять, не говорять. Тож якщо великий мороз – це коли вище -5 градусів, то в такому випадку варто покласти в колясочку грілку, але так щоб до дитини вона не торкалася. А можна просто покласти маленьку пляшечку з теплою водою (не потрібно гарячу), тоді в колясочці буде свій мікроклімат. Колясочка повинна бути закрита.

Якщо надворі великі морози – вище -10 чи -15 градусів та ще й вітер, і ви плануєте бути на вулиці більше 15-30 хвилин, тоді варто під спинку підкласти теплий плед і тепленько вдягти дитину. Взуття має бути не тісне, потрібно одягнути шкарпетки і обов’язково шапочку. Якщо ж, наприклад, мама з колясочкою йде в гіпермаркет, то краще там зняти шапочку і верхній одяг та відкрити колясочку. Потрібно щоб дитина не спарилася, адже одежина стане волога, тоді вона може замерзнути на морозі. Перед тим як виходити на вулицю, потрібно обов’язково міняти памперс. Надвір потрібно виходити обов’язково в сухому памперсі.

При перших ознаках переохолодження потрібно якомога швидше зайти у якесь приміщення – це може бути під’їзд будинку, будь-який заклад тощо Поради для тих, хто довго перебуває на морозі від Ольги Богомолець Лише один сухий гірчичник в кожній шкарпетці дозволить помаленьку зігрівати ноги протягом приблизно 12 годин стояння на холоді. Синтетична білизна на тілі прискорює потіння, згодом віддачу тепла і охолодження тіла – в синтетиці ви скорше змерзнете! Якщо ви одягнете під верхній одяг щось бавовняне або шерстяне, то ризик отримати запалення легенів або бронхіт зменшиться. Вживання алкоголю дає швидке розширення судин і прискорює віддачу тепла назовні. Відбувається дуже короткотривалий ефект зігрівання з подальшим вихолодженням. Ті, хто алкоголю не вживає, зберігають тепло тіла значно довше. Через дружні тривалі обійми навіть з незнайомими людьми ви не тільки віддаєте тепло іншому, а ще його отримуєте, підсумуєте і накопичите. Бажано, обійнявшись, деякий час просто не ворушитися. Якщо при обіймах ви не будете цілуватися, то ризику передачі інфекційних хвороб не виникне! Середньої сили постукування спини вашого сусіда в ділянці між лопатками протягом 1-2 хвилин боковою поверхнею вашого кулака буде стимулювати формування активного відчуття тепла в центрі спини, його розходження по всьому тілу і поступового зігрівання. Категорично небезпечно сидіти взимку на бетоні чи граніті, або розстелених на них картоні, газетах, журналах! Тепло завжди рухається від теплого в бік холодного! Холодне каміння відбирає тепло від важливих для вашого здоров'я органів і значно збільшує ризик розвитку або загострення аднекситу, циститу, простатиту, пієлонефриту. Найкраще сидіти на дереві чи дровах, застеливши їх ковдрою. Ці поради Ольга Бомолець давала учасникам Майдану у 2013-2014 роках. Повністю їх можна прочитати Ці поради Ольга Бомолець давала учасникам Майдану у 2013-2014 роках. Повністю їх можна прочитати тут

Наталка Прудка, «Главком»