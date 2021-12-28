Коли треба викликати «швидку» при коронавірусі: названо симптоми
«Не відкладайте турботу про здоров’я на «після свят», – зазначають в МОЗ
Основний симптом – біль у грудній клітці
У Міністерстві охорони здоров'я назвали перелік симптомів, які є причиною для госпіталізації хворого на Covid 19. Інфографіку вони опублікували на Facebook-сторінці відомства.
«Вони (симптоми – «Главком») сигналізують про те, що вам чи вашим рідним може знадобитися госпіталізація при Covid 19», – говориться в повідомленні.
До основних симптомів віднесли:
- біль у грудній клітці;
- важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;
- сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%;
- порушення свідомості;
- інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.
«Проте зауважте, що лікар прийме рішення про необхідність госпіталізації вже після обстеження», – зазначають в МОЗ.\
За даними МОЗ, вже провакциновано кожного другого дорослого українця.
Нагадаємо, науковці з Національного інституту охорони здоров’я США дослідили, що SARS-COV-2 може за лічені дні розповсюдитись від повітроносних шляхів до серця, мозку та майже кожної системи органів у тілі людини, а також залишатися там упродовж 230 днів із моменту появи першого симптому.