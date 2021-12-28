Коли треба викликати «швидку» при коронавірусі: названо симптоми

«Не відкладайте турботу про здоров’я на «після свят», – зазначають в МОЗ

Основний симптом – біль у грудній клітці

У Міністерстві охорони здоров'я назвали перелік симптомів, які є причиною для госпіталізації хворого на Covid 19. Інфографіку вони опублікували на Facebook-сторінці відомства.

«Вони (симптоми – «Главком») сигналізують про те, що вам чи вашим рідним може знадобитися госпіталізація при Covid 19», – говориться в повідомленні.

До основних симптомів віднесли:

біль у грудній клітці;

важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;

сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%;

порушення свідомості;

інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

«Проте зауважте, що лікар прийме рішення про необхідність госпіталізації вже після обстеження», – зазначають в МОЗ.\

Інфографіка: МОЗ

За даними МОЗ, вже провакциновано кожного другого дорослого українця.

Нагадаємо, науковці з Національного інституту охорони здоров’я США дослідили, що SARS-COV-2 може за лічені дні розповсюдитись від повітроносних шляхів до серця, мозку та майже кожної системи органів у тілі людини, а також залишатися там упродовж 230 днів із моменту появи першого симптому.

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