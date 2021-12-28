  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Запоріжжі через снігопад не змогли сісти літаки з Єгипту і Туреччини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Запорізьке летовище попереджає про переноси часу вильоту і прибуття рейсів - У Запоріжжі через снігопад не змогли сісти літаки з Єгипту і Туреччини
    Запорізьке летовище попереджає про переноси часу вильоту і прибуття рейсів
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Рейс з Шарм-ель-Шейху перенаправили із Запоріжжя у Харків

    Літак з Єгипту не приземлився в Запоріжжі через снігопад, який накрив місто. Лайнер полетів в аеропорт Харкова, повідомляє Inform.zp.

    «Рейс «Шарм-ель-Шейх-Запоріжжя» мав прибути до Запоріжжя о 12:00. Але погодні умови в місті завадили цьому. Літак полетів до Харкова і вже приземлився там», –пише видання.

    При цьому уточнюється, що через складні погодні умови літак, що виконував рейс «Стамбул-Запоріжжя» також не зміг приземлитися в аеропорту.

    Крім того, в міжнародному аеропорту Запоріжжя заявляють, що у зв'язку з ускладненими погодними умовами можливі переноси часу вильоту і прибуття рейсів.

    До слова, рятувальники Миколаївщини витягли «швидку» із снігової пастки.

    Як відомо, 28 грудня в Україну прийшов потужний циклон: рятувальники попередили про хуртовини і сніг до 20 см. Штормове попередженя та снігові замети оголошено майже по всій території України, крім західних та північних областей, на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

    Зазначимо, на півдні України вже почався крижаний апокаліпсис.

    Нагадаємо, протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.

    Читайте також:
    Теги: Запоріжжя літак аеропорт авіаперевезення снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Запоріжжі через снігопад не змогли сісти літаки з Єгипту і Туреччини