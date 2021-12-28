У Запоріжжі через снігопад не змогли сісти літаки з Єгипту і Туреччини

Запорізьке летовище попереджає про переноси часу вильоту і прибуття рейсів

Рейс з Шарм-ель-Шейху перенаправили із Запоріжжя у Харків

Літак з Єгипту не приземлився в Запоріжжі через снігопад, який накрив місто. Лайнер полетів в аеропорт Харкова, повідомляє Inform.zp.

«Рейс «Шарм-ель-Шейх-Запоріжжя» мав прибути до Запоріжжя о 12:00. Але погодні умови в місті завадили цьому. Літак полетів до Харкова і вже приземлився там», –пише видання.

При цьому уточнюється, що через складні погодні умови літак, що виконував рейс «Стамбул-Запоріжжя» також не зміг приземлитися в аеропорту.

Крім того, в міжнародному аеропорту Запоріжжя заявляють, що у зв'язку з ускладненими погодними умовами можливі переноси часу вильоту і прибуття рейсів.

До слова, рятувальники Миколаївщини витягли «швидку» із снігової пастки.

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