У Запоріжжі через снігопад не змогли сісти літаки з Єгипту і Туреччини
Рейс з Шарм-ель-Шейху перенаправили із Запоріжжя у Харків
Літак з Єгипту не приземлився в Запоріжжі через снігопад, який накрив місто. Лайнер полетів в аеропорт Харкова, повідомляє Inform.zp.
«Рейс «Шарм-ель-Шейх-Запоріжжя» мав прибути до Запоріжжя о 12:00. Але погодні умови в місті завадили цьому. Літак полетів до Харкова і вже приземлився там», –пише видання.
При цьому уточнюється, що через складні погодні умови літак, що виконував рейс «Стамбул-Запоріжжя» також не зміг приземлитися в аеропорту.
Крім того, в міжнародному аеропорту Запоріжжя заявляють, що у зв'язку з ускладненими погодними умовами можливі переноси часу вильоту і прибуття рейсів.
До слова, рятувальники Миколаївщини витягли «швидку» із снігової пастки.
Як відомо, 28 грудня в Україну прийшов потужний циклон: рятувальники попередили про хуртовини і сніг до 20 см. Штормове попередженя та снігові замети оголошено майже по всій території України, крім західних та північних областей, на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).
Зазначимо, на півдні України вже почався крижаний апокаліпсис.
Нагадаємо, протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.