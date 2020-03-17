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    Здоров'я

    Ємець закликав українців підтримати лікарів, щоб урятувати всю країну

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    Міністр охорони здоров&rsquo;я України Ілля Ємець&nbsp; - Ємець закликав українців підтримати лікарів, щоб урятувати всю країну
    Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець 

    МОЗ ініціювало доплату до 200% зарплати медпрацівникам

    Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець закликав українців підтримати лікарів, щоб урятувати всю країну.

    «Від одного лікаря можуть залежати життя сотень, а то й тисяч українців. Настав час керуватися принципом: захист лікаря – це спасіння людей», – сказав Ілля Ємець у відеозверненні.

    «Ми працюємо над тим, щоб робота медиків з інфікованими і хворими була забезпечена всім належним. І з мого погляду – об’єднання всіх медиків стає вкрай важливим для перемоги над епідемією», – заявив Ілля Ємець.

    Міністр зазначив, що керівництво МОЗ ініціювало доплату до 200% зарплати медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації коронавірусу в Україні.

    «Також будуть здійснені доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності. Надбавка буде надходити на період здійснення заходів щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусу COVID-19, до завершення виконання цих заходів», – сказав Ілля Ємець.

    Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

    Станом на ранок 17 березня в Україні зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

    У Чернівецькій області – чотири випадки, у Києві – два та в Житомирській області – один (летальний).

     

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина коронавірус
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