Київська поліція створила групи реагування на порушення умов карантину



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Правоохоронці у разі виявлення порушень реагуватимуть у рамках чинного законодавства

Поліція Києва забезпечує виконання та реагування на порушення обмежувальних заходів, запроваджених у столиці через загрозу корона вірусу. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції уКиєві Андрій Крищенко.

Він зазначив, що на сьогоднішній день з метою виявлення порушень щодо розповсюдження коронавірусної інфекції створено робочі групи з числа працівників поліції та Головного управління Держпроспоживслужби при КМДА щодо реагування на повідомлення, своєчасного і повного проведення профілактичних і протиепідемічних заходів на території Києва. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

За словами Крищенка, правоохоронці вестимуть серед населення роз’яснювальну та профілактичну роботу, однак у разі виявлення порушень реагуватимуть у рамках чинного законодавства.

«До покращення епідемічної ситуації, що сталася через поширення коронавірусу у світі, ми повинні забезпечити виконання обмежувальних заходів, упроваджених у Києві. Протягом карантинного строку спільно з органами влади ми будемо постійно перевіряти дотримання вимог з боку торговельних і розважальних центрів, театрів, кінотеатрів тощо. У разі виявлення порушень вживатимуться заходи, спрямовані на притягнення винних до відповідальності: адміністративної чи кримінальної», - сказав Крищенко.

Зокрема, згідно зі ст. 42 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення санітарних норм тягне за собою накладання штрафу на громадян - від одного до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадових осіб - від шести до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст. 325 Кримінального кодексу України, за порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, передбачено покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Крім цього, поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, згідно зі ст. 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

Нагадаємо, з 17 березня столична влада посилила обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Для запобігання ситуації стрімкого розповсюдження коронавірусу столична влада закликає мешканців міста з розумінням та відповідальністю поставитися до обмежувальних заходів, запроваджених у Києві, та дотримуватися елементарних рекомендацій.

Уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

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