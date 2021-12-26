Карантин в Україні: «червоними» залишаються лише дві області

Усі інші області та Київ знаходяться у «жовтій» зоні

У зоні епідемічної небезпеки перебувають Волинська та Запорізька області

В Україні станом на 26 грудня у «червоній» зоні епідемічної небезпеки перебувають Волинська та Запорізька області. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Усі інші області та Київ знаходяться у «жовтій» зоні. Даних щодо окупованого Криму в міністерстві немає.

Рівень госпіталізацій станом на 25 грудня не було перевищено в жодному з регіонів.

«Червоними» залишаються лише дві області

При цьому у Києві рівень захворюваності – 490 випадків на 100 тис. населення, що є найвищим показником по країні.

Нагадаємо, з 23 грудня Київщина вийшла з «червоної» зони та перейшла в «жовту». Але карантинні обмеження продовжать діяти.