Карантин в Україні: «червоними» залишаються лише дві області
Усі інші області та Київ знаходяться у «жовтій» зоні
У зоні епідемічної небезпеки перебувають Волинська та Запорізька області
В Україні станом на 26 грудня у «червоній» зоні епідемічної небезпеки перебувають Волинська та Запорізька області. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Усі інші області та Київ знаходяться у «жовтій» зоні. Даних щодо окупованого Криму в міністерстві немає.
Рівень госпіталізацій станом на 25 грудня не було перевищено в жодному з регіонів.
При цьому у Києві рівень захворюваності – 490 випадків на 100 тис. населення, що є найвищим показником по країні.
Нагадаємо, з 23 грудня Київщина вийшла з «червоної» зони та перейшла в «жовту». Але карантинні обмеження продовжать діяти.