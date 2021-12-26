  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Карантин в Україні: «червоними» залишаються лише дві області

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Усі інші області та Київ знаходяться у &laquo;жовтій&raquo; зоні - Карантин в Україні: «червоними» залишаються лише дві області

    Усі інші області та Київ знаходяться у «жовтій» зоні

    фото з відкритих джерел

    У зоні епідемічної небезпеки перебувають Волинська та Запорізька області

    В Україні станом на 26 грудня у «червоній» зоні епідемічної небезпеки перебувають Волинська та Запорізька області. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

    Усі інші області та Київ знаходяться у «жовтій» зоні. Даних щодо окупованого Криму в міністерстві немає.

    Рівень госпіталізацій станом на 25 грудня не було перевищено в жодному з регіонів.

    «Червоними» залишаються лише дві області
    «Червоними» залишаються лише дві області

    При цьому у Києві рівень захворюваності – 490 випадків на 100 тис. населення, що є найвищим показником по країні.

    Нагадаємо, з 23 грудня Київщина вийшла з «червоної» зони та перейшла в «жовту». Але карантинні обмеження продовжать діяти.

    Читайте також:
    Теги: Київщина Україна карантин населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Карантин в Україні: «червоними» залишаються лише дві області