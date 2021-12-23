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    Київщина вийшла з «червоної» зони. Які обмеження діють з 23 грудня

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    Для проїзду в громадському транспорті потрібно мати один із Covid-документів - Київщина вийшла з «червоної» зони. Які обмеження діють з 23 грудня
    Для проїзду в громадському транспорті потрібно мати один із Covid-документів
    фото з відкритих джерел

    На Київщині діють обмеження, передбачені «жовтим» рівнем епіднебезпеки

    Відсьогодні, з 23 грудня, Київщина вийшла з «червоної» зони та перейшла в «жовту». Але карантинні обмеження продовжать діяти.

    У межах «жовтого» рівня заборонено:

    • відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;
    • робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;
    • проведення масових заходів;
    • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
    • робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);
    • робота спортзалів, басейнів;
    • діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);
    • міжобласні та міжнародні перевезення.

    Однак, обмеження, передбачені «жовтим» рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:

    • «жовтий» Covid-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
    • «зелений» Covid-сертифікат (чинний 365 днів);
    • міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
    • іноземний Covid-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
    • негативний результат ПЛР- або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).
    • сертифікат про одужання від Covid-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

    Зазначимо, що понад 766 тисяч жителів пристоличного регіону вже пройшли повний курс вакцинації.

    Нагадаємо, секретар РНБО сказав, коли почнеться нова хвиля Covid-19.

    Ще мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.

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    Теги: Київщина карантин коронавірус
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    Київщина вийшла з «червоної» зони. Які обмеження діють з 23 грудня