Київщина вийшла з «червоної» зони. Які обмеження діють з 23 грудня
На Київщині діють обмеження, передбачені «жовтим» рівнем епіднебезпеки
Відсьогодні, з 23 грудня, Київщина вийшла з «червоної» зони та перейшла в «жовту». Але карантинні обмеження продовжать діяти.
У межах «жовтого» рівня заборонено:
- відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;
- робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;
- проведення масових заходів;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);
- робота спортзалів, басейнів;
- діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Однак, обмеження, передбачені «жовтим» рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:
- «жовтий» Covid-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
- «зелений» Covid-сертифікат (чинний 365 днів);
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
- іноземний Covid-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
- негативний результат ПЛР- або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).
- сертифікат про одужання від Covid-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).
Зазначимо, що понад 766 тисяч жителів пристоличного регіону вже пройшли повний курс вакцинації.
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