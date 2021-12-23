Київщина вийшла з «червоної» зони. Які обмеження діють з 23 грудня

Для проїзду в громадському транспорті потрібно мати один із Covid-документів

На Київщині діють обмеження, передбачені «жовтим» рівнем епіднебезпеки

Відсьогодні, з 23 грудня, Київщина вийшла з «червоної» зони та перейшла в «жовту». Але карантинні обмеження продовжать діяти.

У межах «жовтого» рівня заборонено:

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;

робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

міжобласні та міжнародні перевезення.

Однак, обмеження, передбачені «жовтим» рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:

«жовтий» Covid-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

«зелений» Covid-сертифікат (чинний 365 днів);

міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний Covid-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР- або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).

сертифікат про одужання від Covid-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Зазначимо, що понад 766 тисяч жителів пристоличного регіону вже пройшли повний курс вакцинації.

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