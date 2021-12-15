Україна приєднається до світової мережі Covid-сертифікатів: що варто знати
Незабаром з українським Covid-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу
Україна готується приєднатися до глобальної мережі Covid-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу. Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич під час брифінгу щодо ситуації з поширенням Covid -19 на території України.
«Незабаром з українським Covid-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до глобальної мережі Covid -сертифікатів, що здатна охопити всі країни світу. Учасники мережі будуть визнавати цифрові документи один одного і не вимагатимуть додаткових Covid -документів для перетину кордону. Для вакцинованих українців це означає одне – вільні та зручні подорожі в більше країн світу, без ПЛР-тестів та самоізоляції, коли таке дозволяє епідемічна ситуація», – сказала вона.
Карчевич нагадала, що на сьогодні такий доступ для українців відкритий у 52 країни світу, які визнають наші Covid -сертифікати у застосунку «Дія».
До слова, у столичних аеропортах прикордонники виявили 14 covid-сертифікатів з ознаками підробки.
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