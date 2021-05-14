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    За добу на Covid-19 захворіли 7562 українці

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    Протягом 13 травня&nbsp; в Україні госпіталізували 2 195 осіб - За добу на Covid-19 захворіли 7562 українці
    Протягом 13 травня  в Україні госпіталізували 2 195 осіб
    Фото: Слово і діло

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ та Харківській області

    В Україні виявили 7562 нових випадки коронавірусу за минулу добу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

    За минулу добу в Україні госпіталізували 2 195 осіб; померли 287 пацієнтів та одужали 15 958 осіб.

    За добу зробили 79 452 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 33 889, методом ІФА – 14 118, досліджень експрес-тестами на антиген до Sars-CoV-2 - 31 445).

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіли – 2 143 448 осіб;
    • одужала – 1 832 601 особа;
    • померли – 47 620.

    21 587 людей щеплено проти Covid-19 за добу 13 травня 2021 року в Україні.

    Тим часом, реальна смертність від Covid-19 в 2020 році в Україні була майже втричі більшою, ніж публікували в статистиці Міністерства охорони здоров'я. Про це повідомила пресслужба Національної академії наук України.

    Теги: Максим Степанов коронавірус
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