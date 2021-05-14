«У нас є досягнення». Степанов каже, що заяву про відставку не писав

Міністр охорони здоров'я вважає, що МОЗ під його керуванням має «досягнення»

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не писав заяву про відставку за власним бажанням. Про це очільник МОЗ заявив у ефірі «Україна24».

За словами міністра, він не розмовляв із іншими двома міністрами, які написали заяви про відставку. Йдеться про міністрів економіки та інфраструктури.

Щодо того, чи напише заяву він сам, Степанов пояснив: «Вже більше 6 місяців, починаючи з листопада, почали збирати підписи за мою відставку. Я знаю точно, що я зробив за цей рік і як ми проходимо цю епідемію. Я вважаю, що це був один з найважчих років в історії України. У нас є досягнення, ми зробили навіть не крок, а стрибок вперед».

Як наголосив міністр, його відставку з посади очільника МОЗ повинна підтримати необхідна кількість депутатів.

«На табло у Верховній Раді за цю постанову про відставку повинно загорітися 226 голосів. У нас же чітко встановлено законодавством, що будь-якого члена уряду призначає та звільняє парламент», – сказав він.

Ввечері 14 травня стало відомо, що міністра охорони здоров’я Максима Степанова очільник Кабміну міністрів Денис Шмигаль хоче відправити у відставку.

Раніше повідомлялося, що фракція партії «Слуга народу» хоче провести засідання, на яке запросять міністра охорони здоров'я Максима Степанова, де буде обговорюватися питання його відставки.

Сьогодні стало відомо, що заяви про відставку написали міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами народної депутатки від фракції «Слуга народу» Юлії Гришиної, замість Петрашка номінується голова Держподаткової Олексій Любченко, замість Криклія – голова «Укравтодору» Олександр Кубраков.

Як повідомило «Главкому» джерело у партії «Слуга народу», питання відставок міністрів буде розглянуто у вівторок на позачерговому засідання Верховної Ради. Крім того у понеділок на 19 годині відбудеться засідання фракції «Слуга народу», де будуть розглянуто кандидатури у міністри.