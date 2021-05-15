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    ВООЗ попереджає: другий рік пандемії буде смертельнішим, ніж 2020-й

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    Covid-19 уже забрав життя понад 3,3 млн людей - ВООЗ попереджає: другий рік пандемії буде смертельнішим, ніж 2020-й
    Covid-19 уже забрав життя понад 3,3 млн людей
    Фото: Shutterstock

    Очільник ВООЗ зазначив, що єдиний вихід з ситуації – це поєднання карантину та вакцинація

    Другий рік пандемії Covid-19 принесе більше смертей у світі, ніж минулий рік. Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

    «Covid-19 уже забрав життя понад 3,3 млн людей. І ми на шляху до того, що другий рік пандемії буде набагато смертоноснішим, ніж перший», – сказав він.

    За його словами, занепокоєння викликає не лише ситуація в Індії, а й, зокрема, в Непалі, В'єтнамі, Таїланді та Єгипті.

    Гебреєсус зазначив, що єдиний вихід з ситуації – це поєднання карантину та вакцинація.

    «Я розумію, чому деякі країни хочуть вакцинувати своїх дітей і підлітків, але на цьому етапі я закликаю переглянути це і натомість пожертвувати вакцини програмі Covax», – сказав він.

    До слова, Національна академія наук України заявила, що реальна смертність від Covid-19 в 2020 році в Україні була майже втричі більшою, ніж публікували в статистиці Міністерства охорони здоров'я.

    Варто зазначити, що США не задоволені дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про поширення коронавірусу в світі. У зв'язку з цим Вашингтон закликає організацію продовжити роботу.

    Цього тижня ВООЗ заявила, що захворюваність і смертність від коронавірусу у світі вийшли на плато на «неприйнятно високому рівні».

    Нагадаємо, на днях спецпосланець ВООЗ щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив про значне прискорення пандемії.

    Тим часом, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта заявив, що коронавірус залишиться з людьми назавжди, він здатний змінювати свою форму, прояви та особливості. Він підкреслив, що вірус не виникає в повітрі, а заразитися ним можна при тісному контакті з носієм. Єдиним способом уникнути тяжкого перебігу ковіду лікар назвав вакцинацію.

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    Теги: медицина смерть вакцинація ВООЗ коронавірус
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