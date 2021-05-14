Арахамія озвучив претензії до Степанова та назвав його ймовірного наступника

Голова фракції «Слуга народу» вважає, що у парламенті набереться необхідна кількість голосів для звільнення Степанова

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав причиною подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова незадовільні темпи вакцинації проти коронавірусу.

Про це йшлося в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Назрів процес підведення підсумків. У нас дуже погана ситуація із швидкістю вакцинацій, у процес вакцинації особисто втручався президент, діставав ці вакцини, спілкувався з виробниками. Коли вони спілкувались, то неодноразово чули зворотній зв’язок, що наше Міністерство охорони здоров'я зверталось трошки пізніше, ніж інші. Можливо, завдяки цьому є затримки в постачанні. Коли вся країна працює над тим, щоб дістати вакцини, а міністерство трошки гальмує, то треба міняти керівництво», – сказав Арахамія.

Він також заявив, що наступником Степанова може стати головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Я думаю, найбільш ймовірним кандидатом є пан Ляшко», – сказав Арахамія.

Нардеп зазначив, що кандидати на посади міністрів, відставка яких буде розглядатися вже наступного тижня, дали свою згоду. Арахамія також вважає, що у парламенті набереться необхідна кількість голосів для звільнення Степанова.

«По ньому (Степанову, – ред.) буде фракція у понеділок і буде розглядатися це питання. Мені відомі настрої у фракції, з великою ймовірністю він буде звільнений. Тому буде голосування в Раді, а там, як вирішить зал», – додав голова фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, ввечері 14 травня стало відомо, що міністра охорони здоров’я Максима Степанова очільник Кабміну міністрів Денис Шмигаль хоче відправити у відставку.

Натомість Степанов заявив, що не писав заяву про відставку за власним бажанням.

Раніше повідомлялося, що фракція партії «Слуга народу» хоче провести засідання, на яке запросять міністра охорони здоров'я Максима Степанова, де буде обговорюватися питання його відставки.

Сьогодні стало відомо, що заяви про відставку написали міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Вслід за Петрашком його заступниця Світлана Панаіотіді повідомила, що написала заяву про відставку за власним бажанням.

За словами народної депутатки від фракції «Слуга народу» Юлії Гришиної, замість Петрашка номінується голова Держподаткової Олексій Любченко, замість Криклія – голова «Укравтодору» Олександр Кубраков.

Як повідомило «Главкому» джерело у партії «Слуга народу», питання відставок міністрів буде розглянуто у вівторок на позачерговому засідання Верховної Ради. Крім того у понеділок на 19 годині відбудеться засідання фракції «Слуга народу», де будуть розглянуто кандидатури у міністри.